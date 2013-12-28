Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на корабли в соединения и части ТОФ
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Военнослужащие ВМС РФ
Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив
Молодые люди получили банковские карты, на которые в течение всего срока службы им ежемесячно будут перечислять 2 тысячи рублей, а также персональную электронную карту с биометрическими данными
ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 2 тысяч новобранцев осеннего призыва из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области прибыли на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ), также флотские ряды пополнили более 1 тысячи младших специалистов. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота, прибыло более двух тысяч новобранцев из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, флотские ряды пополнили свыше 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков- водителей, радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов", - сообщил Матвеев.
По его словам, основная часть призывников прибыла к месту прохождения службы железнодорожным и автомобильным транспортом, а новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана, направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.
Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им ежемесячно будут перечислять 2 тысячи рублей довольствия, также все новобранцы перед отправкой получили персональную электронную карту с биометрическими данными. Помимо этого, призывникам выдают армейские несессеры с набором средств личной гигиены, а желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.
27.12.2016
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