Разработанная томскими учеными многослойная керамика для ракетостроения успешно прошла испытания в институте Роскосмоса



Томский государственный университет Томский государственный университет

Томск. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Центральный НИИ машиностроения Федерального космического агентства провел успешные испытания многослойной керамики, разработанной учеными Томского госуниверситета (ТГУ) и Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"В ходе испытаний образцы подвергали воздействию плазмы, разогнанной до гиперзвуковой скорости, с температурой, достигающей 3 тыс. градусов. При таких экстремальных условиях новый материал без проблем выдержал четыре минуты - это в 25 раз больше времени, предусмотренного требованиями технического задания проекта ФЦП", - цитирует пресс-служба слова завкафедрой физико-технического факультета ТГУ и завлабораторией ИФПМ СО РАН Сергея Кулькова.

Таким образом, новый материал оказался более стойким к термическим нагрузкам, чем все известные металлы и сплавы.

Термостойкая керамика предназначена в первую очередь для космоса и авиации - она позволяет увеличить температуру в камере сгорания реактивных двигателей, что открывает новые возможности перед конструкторами.

Кроме того, многослойная керамика может использоваться при изготовлении защитных чехлов термодатчиков для измерения температуры в камерах сгорания реактивных двигателей. Применяемые сейчас термопары с сапфировыми наконечниками не выдерживают высокой температуры и выходят из строя.

Материал, созданный в Томске, будет использоваться РКК "Энергия", добавляет пресс-служба.

Томский государственный университет был открыт в 1888 году, став первым университетом в Азиатской части России. ТГУ вошел в десятку лучших в национальном рейтинге университетов, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс" по результатам 2016 года. В 2016 году ТГУ занял 377 строчку в рейтинге 500 лучших университетов мира по версии крупнейшего рейтингового агентства QS.