Обновленный "Медведь": компания «Туполев» продолжает работы по модернизации ракетоносцев Ту-95МС



Модернизация стратегических ракетоносцев Ту‑95МС

Источник: uacrussia.livejournal.com Модернизация стратегических ракетоносцев Ту‑95МСИсточник: uacrussia.livejournal.com

В рамках государственного контракта компания «Туполев» модернизирует стратегические ракетоносцы Ту‑95МС. Благодаря этому они смогут оснащаться новыми, более эффективными и перспективными бортовыми системами. Повысится надежность элементов комплекса, а также улучшаться эксплуатационные характеристики обновленного самолета, благодаря чему он сможет еще долго оставаться в строю.

В реалиях современного мира существенно возросла роль дальней авиации как средства немедленного силового реагирования на решение кризисных ситуаций. Это делает необходимым поддержание российских «стратегов» на уровне, не уступающем заокеанским аналогам.

Несмотря на прогресс последних десятилетий, самолеты Ту‑160, Ту‑95МС и Ту‑22М3, разработанные ОКБ А. Н. Туполева, по настоящее время составляют основу дальней стратегической авиации нашей страны. Эти авиационные комплексы, имеющие достаточно большой возраст, обеспечивают для Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации возможность решения целевых задач в любых метеоусловиях, днем и ночью как в глобальных, так и в региональных конфликтах.

Стоит отметить, что разработанные в середине прошлого века конструкции «стратегов» успешно выполняют свою основную задачу ядерного сдерживания. Эти самолеты изначально создавались с большим потенциалом, позволяющим проводить их модернизации для улучшения тактико-технических характеристик. Обновление строевых ракетоносцев и бомбардировщиков позволяет продлить сроки эксплуатации техники, а также обеспечить ее совместимость с современными и перспективными вооружениями.

«Туполевский» подход

Так исторически сложилось, что компания «Туполев» — основной исполнитель, который проводит работы по ремонту, модернизации и сервисному обслуживанию самолетов дальней cтратегической авиации. Программа обновления таких машин, как Ту‑160, Ту‑95МС и Ту22М3 выполняется согласно требованиям Министерства обороны Российской Федерации. Основными задачами модернизации являются замена оборудования на новейшие образцы, соответствующие актуальным требованиям, переоснащение под современное вооружение, а также продление срока службы имеющегося парка планеров. В силу понятных причин, подробности этих работ достаточно закрыты.

Вся основная конструкторская работа выполняется на московской площадке компании «Туполев», собственно обновление и сервисное обслуживание самолетов — в филиалах компании в Казани и Жуковском.

На Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова — филиале компании «Туполев» осуществляется программа поэтапной модернизации самолетов Ту‑160 и Ту‑22М3. В работах принимает участие большое количество молодых специалистов, для которых модернизация «стратегов» стала хорошей школой. Высококвалифицированные работники завода передают им опыт.

Это пригодится молодежи в дальнейших программах производства новой и модернизации эксплуатируемой техники.

Основной базой проведения работ по обновлению ракетоносцев Ту‑95МС стал филиал компании «Туполев» — Жуковская летно-испытательная и доводочная база (ЖЛИ и ДБ).

Недавно компания «Туполев» завершила первый этап работ по ремонту и модернизации очередного стратегического самолета-ракетоносца Ту‑95МС. В единый день приемки военной продукции генеральный директор компании «Туполев» Александр Конюхов доложил об этом министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Усовершенствование Ту‑95МС проходит в рамках государственного контракта, согласно которому, программа обновления самолетов этого типа началась с декабря 2009 года. С начала проведения работ по модернизации Министерству обороны Российской Федерации передано тринадцать самолетов, в планах — далее производить ремонт и обновление ракетоносцев.

Долгий век «стратега»

Самолет Ту‑95 — крылатый гигант, который в NATO назвали Bear — «Медведь». Видимо, за его размеры и мощь: максимальная взлетная масса самолета 185 тонн, длина самолета — более 49 метров, площадь крыла — почти 290 квадратных метров.

Впервые рев его моторов раздался в 1950-х годах. При всем том этот «мишка» имел самую высокую среди турбовинтовых самолетов скорость — до 830 километров в час. До сих пор он олицетворяет авиационную военную мощь России.

Параллельно с созданием многорежимного самолета-ракетоносца Ту‑160 — носителя крылатых ракет большой дальности, — в ОКБ А. Н. Туполева подготовили проект нового стратегического авиационного носителя на базе конструкции серийного противолодочного самолета Ту‑142М. В ходе проработки проекта решено было установить в грузоотсек многопозиционную катапультную установку под размещение крылатых ракет большой дальности. В новой конфигурации самолет получил обозначение Ту‑95МС.

Опытный самолет-ракетоносец Ту‑95МС начал проходить испытания в конце 1970-х годов, а с начала 1980-х стартовало серийное производство комплекса и его успешная эксплуатация в частях ВКС.

Очередная модернизация

Главной задачей проводимой модернизации является поддержание боеспособности находящихся в строю ВКС России самолетов Дальней авиации в части оснащения новыми более эффективными и перспективными бортовыми системами, а также повышение надежности элементов комплекса.

«Работы по обновлению ракетоносцев Ту‑95МС разделены на два этапа, а именно, модернизация первой очереди, где осуществляется замена наиболее критичных комплектующих изделий и глубокая модернизация, охватывающая все бортовое радио‑электронное оборудование», — пояснил руководитель программ — главный конструктор самолетов Ту‑95, Ту‑142 и их модификаций в компании «Туполев» Евгений Деянов.

В ходе процесса первого этапа модернизации самолетов данного типа, замене подлежат оборудование навигационного контура, топливно-измерительной системы и специального документирования. «Модернизация Ту‑95МС необходима для повышения его летно-технических характеристик, эффективности целевого применения, а также увеличения назначенного срока службы самолета», — заявил Евгений Деянов.

Обновление стратегических ракетоносцев реализуется на производственных мощностях компании «Туполев». «Производственный процесс модернизации самолетов Ту‑95МС осуществляется специалистами московского комплексного производства и производством летно-испытательной и доводочной базы, которые проводят работы по установке нового оборудования. После завершения монтажных работ специалистами авиационно-технического отделения выполняются отработки и наземные испытания вновь установленных систем и комплексов. Далее ракетоносцы готовят к предъявительским и приемо-сдаточным полетам, которые осуществляются летным составом Жуковской летно-испытательной и доводочной базы и 929‑го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова», — рассказал о порядке выполнения работ первый заместитель директора — ЖЛИ и ДБ, начальник отделения летных испытаний Геннадий Романов.

Характеристики этой техники соответствуют предъявляемым требованиям, что позволяет продолжать ее эксплуатацию. При проявлении необходимости повышения характеристик эксплуатирующие организации запускают очередные проекты по ремонту и модернизации, которые продлевают сроки эксплуатации техники.

Благодаря выполняемым работам по модернизации отечественная дальняя авиация сохранит требуемый потенциал до появления совершенно новой техники.

В русле общемировых тенденций Стоит отметить, что самолеты сравнительно старых моделей остаются на вооружении не только отечественной стратегической авиации. Схожая ситуация наблюдаются и в развитии дальней авиации США. Тенденция к обновлению старых бомбардировщиков и превращению их в ракетоносцы наблюдалась и у заокеанских авиастроителей. Там уже запущена разработка проекта перспективного бомбардировщика, однако до его появления военным придется эксплуатировать существующую технику. Одним из главных самолетов дальней авиации при этом оказывается B‑52.

В результате, самолет B‑52, как и Ту‑95 прошел множество модификаций исходя из встававших перед ним новых задач. Благодаря этим усовершенствованиям B‑52, как и Ту‑95 уже более полувека находятся в строю.

Путем восстановления изношенных агрегатов и установки нового оборудования подобную технику предполагается сохранять в строю, как минимум, до середины XXI века.

Лишь в октябре 2015 года Пентагон подписал контракт c компанией Northrop Grumman, победившей в конкурсе на разработку нового стратегического бомбардировщика США. Он получил обозначение B‑21 Raider (бомбардировщик XXI века). Однако по планам Пентагона, эта машина достигнет уровня начальной оперативной готовности не ранее 2030 года. Еще около 20 лет B‑21 будет эксплуатироваться в комплексе смодернизированными B‑52, B‑1 и B‑2.

Однако, надо заметить, что и в компании «Туполев» параллельно с обновлением и обслуживанием используемой техники разрабатываются новые перспективные комплексы, которые придут на замену существующим, обеспечив эффективность стратегической авиационной группировки в целом.

Тем самым наглядно видно, что развитие самолетов стратегической авиации, служащих в России и США, не только преследует одни и те же цели, но и идет по схожим путям.