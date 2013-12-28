Шведская армия получит самоходные минометы Mjolner



Шведская 120-мм самоходная минометная система Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90

Источник: BAE Systems Шведская 120-мм самоходная минометная система Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90Источник: BAE Systems

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) и корпорация BAE Systems 23 декабря 2016 года сообщили о заключении ими контракта (также здесь) на поставку шведской армии 40 самоходных минометных систем Mjölner калибра 120 мм на шасси боевой машины пехоты CV90. Работы будут выполняться специально образованной компанией HB Utveckling AB, которая является совместным предприятием двух шведских подразделений BAE Systems - компаний BAE Systems Bofors AB и BAE Systems Hägglunds AB. В шведской армии самоходные минометы Mjölner получили обозначение Granatkastarpansarbandvagn 90120 (Grkpbv 90120). Стоимость контракта 575 млн крон (68 млн долл), поставки систем должны быть начаты в первом квартале 2019 года.

Система Mjölner разработана по заказу шведской армии шведскими подразделениями BAE Systems в качестве замены для ранее планировавшихся закупкой для сухопутных войск 40 автоматизированных 120-мм двухствольных минометных систем AMOS также на базе БМП CV90. Напомним, что система AMOS (Advanced Mortar System) с 1996 года разрабатывалась совместно BAE Systems Hägglunds и финской группой Patria (отвечавшей за артиллерийскую часть), однако ее доводка сильно затянулась и в итоге AMOS в небольшом количестве в последние несколько лет была закуплена только вооруженными силами Финляндии (18 систем на шасси колесного БТР Patria AMV).

Две башенные установки системы AMOS были в начале 2000-х годов получены министерством обороны Швеции, и испытывались на шасси БМП CV90 и на штурмовом катере типа Combatboat 90. Шведская армия планировала приобрести 40 систем AMOS на базе CV90, но в 2009 году шведское военное ведомство в связи с неудовлетворенностью характеристиками системы AMOS и сокращением военных расходов аннулировало этот проект, хотя 40 ходовых частей CV90 для установки AMOS были уже изготовлены BAE Systems Hägglunds. Теперь эти 40 ходовых частей, находящихся на хранении, предполагается использовать для установки на них систем Mjölner.

Артиллерийская часть системы Mjölner (название - молот Тора в скандинавской мифологии) разработана BAE Systems Bofors, а BAE Systems Hägglunds отвечает за установку и за ее интеграцию на шасси CV90. В отличие от высокоавтоматизированной системы АMOS, система Mjölner представляет собой достаточно простой двухствольный гладкоствольный миномет со стволами "обычного минометного типа" с противооткатными устройствами и с ручным заряжанием с дульной (!) части. Для стрельбы используются обычные 120-мм мины. Для заряжания с дула применяется выдвижной механизм заряжания, подающий две мины. Выстрелы производятся последовательно с небольшим интервалом. По иронии, согласно шведским публикациям, такая примитивная традиционная система обеспечивает большую практическую скорострельность, чем пресловутый автоматизированный AMOS, хотя, конечно, Mjölner недоступны некоторые сложные режимы стрельбы АMOS. Также, в отличие от AMOS, ведение огня Mjölner возможно только с места, хотя якобы возможна перезарядка миномета на ходу. Более того, по некоторым сообщениям, угол заряжания системы ограничен, и после выстрела блок стволов должен приводиться на угол заряжания. Система управления огнем Mjölner также описывается как "упрощенная".

До сих пор неясен (а, возможно, еще и точно не определен) конструктив размещения минометной системы Mjölner на шасси CV90. Графические рендеры BAE Systems изображают установку в неподвижной закрытой броневой рубке. Однако, по шведским публикациям и изображениям, минометы будут размещены во вращающейся (возможно, не полного кругового вращения) броневой башне, причем вращение башни будет осуществляться только ручным (!) приводом. Боеукладка мин находится в задней части рубки/башни, подача ручная. Расчет при стрельбе находится в боевом отделении в стоячем положении в полный рост.

Самоходными минометами Grkpbv 90120 планируется по перспективной организации шведской армии "Оrganisation 18" вооружить минометные батареи пяти "тяжелых маневренных" мотопехотных батальонов (41-й, 42-й, 72-й, 191-й и 192-й), по восемь установок в батарее.

Система Mjölner была выбрана шведской армией из ряда в числе трех других рассматривавшихся альтернатив для 120-мм самоходной минометной системы на базе CV90: возвращение к модифицированной системе AMOS, приобретение системы Patria NEMO (фактически одноствольный вариант AMOS), и, наконец, примитивная установка 120-мм миномета с откатными устройствами в открытом сверху десантном отделении шасси CV90. Несмотря на выбор в виде Mjölner относительно простого и дешевого варианта самоходного миномета, эта система будет для шведской армии значительным прогрессом по сравнению с используемыми сейчас 120-мм буксируемыми минометами GRK m/41 финского образца 1941 года.

Предположительный концептуальный облик 120-мм самоходной минометной системы Mjölner на шасси БМП CV90 (c) Источник: BAE Systems (из материала http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:698076/FULLTEXT01.pdf )

Шведский рендер 120-мм самоходной минометной системы Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90 Источник: twitter.com/GripenNews