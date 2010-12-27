Неясное будущее китайского истребителя FC-31
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Второй прототип истребителя FC-31V2
Источник: twitter.com/xinfengcao
В развитие новостей последних дней о первом полете второго прототипа китайского истребителя J-31/FC-31 приводим небезынтересный материал «FC-31 Future?» за авторством Andreas Rupprecht, опубликованный в декабрьском номере журнала «Air International». По словам автора, будущее FC-31 неизвестно. Согласно последним заявлениям, истребитель остается в разработке Шеньнянской авиационной корпорации (Shenyang Aircraft Corporation, SAC), при этом судя по всему, проект имеет минимальную поддержку со стороны ВВС и ВМС НОАК.
Ходили слухи о том, что скоро должен подняться в воздух второй прототип (что и произошло на прошлой неделе – bmpd). Этот самолет будет отличаться цельным фонарем, несколько удлиненным и расширенным фюзеляжем, измененным вертикальным оперением, установленными законцовками на килях и крыльях, а также установкой двигателей WS-13A и WS-13E с малозаметными соплами, оптико-электронной прицельной системы в носу, а также штанги дозаправки в воздухе.
Как сообщается, SAC построила один экземпляр для статических испытаний, а 3 июля был замечен транспортный самолет, который перевозил укрытый брезентом самолет, очертаниями похожий на FC-31, тогда высказывались предположения, что это и есть второй прототип. Этот самолет затем был замечен вернувшимся в Шеньян.
Однако, в отличие от истребителя J-20A, имеются вопросы относительно того, каково будущее у FC-31, особенно после появления сообщения о том, что в Шеньяне ведется разработка нового однодвигательного истребителя.
26.12.2016
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