Неясное будущее китайского истребителя FC-31



Второй прототип истребителя FC-31V2

Источник: twitter.com/xinfengcao Второй прототип истребителя FC-31V2Источник: twitter.com/xinfengcao

В развитие новостей последних дней о первом полете второго прототипа китайского истребителя J-31/FC-31 приводим небезынтересный материал «FC-31 Future?» за авторством Andreas Rupprecht, опубликованный в декабрьском номере журнала «Air International». По словам автора, будущее FC-31 неизвестно. Согласно последним заявлениям, истребитель остается в разработке Шеньнянской авиационной корпорации (Shenyang Aircraft Corporation, SAC), при этом судя по всему, проект имеет минимальную поддержку со стороны ВВС и ВМС НОАК.

Ходили слухи о том, что скоро должен подняться в воздух второй прототип (что и произошло на прошлой неделе – bmpd). Этот самолет будет отличаться цельным фонарем, несколько удлиненным и расширенным фюзеляжем, измененным вертикальным оперением, установленными законцовками на килях и крыльях, а также установкой двигателей WS-13A и WS-13E с малозаметными соплами, оптико-электронной прицельной системы в носу, а также штанги дозаправки в воздухе.

Как сообщается, SAC построила один экземпляр для статических испытаний, а 3 июля был замечен транспортный самолет, который перевозил укрытый брезентом самолет, очертаниями похожий на FC-31, тогда высказывались предположения, что это и есть второй прототип. Этот самолет затем был замечен вернувшимся в Шеньян.

Однако, в отличие от истребителя J-20A, имеются вопросы относительно того, каково будущее у FC-31, особенно после появления сообщения о том, что в Шеньяне ведется разработка нового однодвигательного истребителя.