Атомоход-носитель аппаратов специального назначения "Подмосковье" передан флоту
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АПЛ БС-64 "Подмосковье" на ходовых испытаниях. Октябрь 2016г.
Источник: kuleshovoleg.livejournal.com
Атомная подводная лодка специального назначения БС-64 "Подмосковье" передана в состав флота после ремонта и переоборудования на северодвинском заводе "Звездочка". Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе предприятия.
Модернизация лодки была завершена в 2016 году, в октябре атомоход вышел на испытания.
БС-64 "Подмосковье" изначально представляла собой ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-64 проекта 667БДРМ "Дельфин", сданный флоту в декабре 1986 года. В 1999-м лодку вывели в резерв и направили на "Звездочку" для ремонта и переоборудования.
С этого момента субмарина перестраивалась в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны по проекту 09787 в подлодку специального назначения — носитель атомных глубоководных подводных станций и автономных необитаемых подводных аппаратов. Из лодки был полностью вырезан ракетный отсек, вместо него помещен отсек с научным оборудованием и устройствами для стыковки с подводными аппаратами.
Отмечается, что БС-64 может взаимодействовать с атомными глубоководными станциями проектов "Кашалот", "Палтус" и "Лошарик", предназначенными для выполнения работ на больших глубинах и проведения специальных операций. В настоящее время в качестве носителя этих аппаратов используется лодка БС-136 "Оренбург", в 1996-2002 годах переоборудованная из ракетоносца проекта 667БДР.
Предполагается, что лодка войдет в состав 29-й отдельной бригады подлодок Северного флота, базирующейся в Гаджиево. Там с 1979 года сконцентрированы все отечественные атомоходы специального назначения.
26.12.2016
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