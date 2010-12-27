В Иране начались учения ПВО с использованием комплексов ЗРК С-300
|
|
Элементы комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» на параде, Тегеран
Источник: mil.huanqiu.com
Маневры развернутся на обширной территории вдоль иранского побережья Персидского и Оманского заливов от Бендер-Махшехра на западе до Чабахара на востоке
ТЕГЕРАН, 26 декабря. /ТАСС/. Масштабные учения ПВО с участием частей армии и элитного Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) с использованием зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 начались на юго-западе Ирана. Трехдневные маневры, как сообщило агентство IRNA, проводятся над территорией площадью 496 тыс. кв км по распоряжению командующего базой ПВО Хатам аль-Анбия генерала Фарзада Эсмаили.
"Наша цель - отработка взаимодействия элементов противовоздушной обороны (включая армию, КСИР и другие виды вооруженных сил), а также быстрого развертывания и перемещения боевых систем и оборудования, включая радары, ракеты, артиллерию, средства связи электронной разведки", - сказал официальный представитель командования учений Аббас Аламдари.
Маневры развернутся на обширной территории вдоль иранского побережья Персидского и Оманского заливов от Бендер-Махшехра на западе до Чабахара на востоке.
Полученные Ираном из России ЗРК С-300 были переданы базе ПВО Хатам аль-Анбия. Ранее сообщалось, что Иран планирует поставить их на боевое дежурство к концу текущего иранского года (завершится 20 марта 2017 года).
26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 В Армении российские зенитчики отразили ракетный удар условного противника
27.12.2016 В войсковой ПВО сформировали три новые зенитно-ракетные бригады
26.12.2016 Сирийский год
26.12.2016 Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
23.12.2016 Держим "оборонку"
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
23.12.2016 В Хабаровском крае по учебной тревоге подняли расчеты С-300