Boeing дал импульс "Титановой долине"



Экспозиция ВСМПО-АВИСМА на 17-й Меджународной выставке компонентов, деталей и комплектующих промышленного оборудования «M-TECH 2013».

Источник: Ростех Экспозиция ВСМПО-АВИСМА на 17-й Меджународной выставке компонентов, деталей и комплектующих промышленного оборудования «M-TECH 2013».Источник: Ростех

Расширение мощностей Ural Boeing Manufacturing поможет Особой экономической зоне в привлечении новых резидентов

Компания Boeing и Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" 21 декабря объявили о расширении мощностей завода Ural Boeing Manufacturing. Согласно информации, представленной на пресс-конференции, а также в сообщениях пресс-служб компаний, вторая очередь завода по обработке изделий из титана будет запущена в 2018 году, а компания "Урал Боинг Мануфэктуринг", учреждённая Boeing, станет резидентом Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" только в будущем году. Однако нынешнее предновогоднее заявление - не просто "подарок под ёлочку", оно очень важно для российской стороны, и, прежде всего, для развития самой ОЭЗ.

Два десятилетия сотрудничества

Партнёрские отношения между Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" развиваются почти два десятилетия: первый контракт на поставку титановых штамповок стороны подписали в далёком 1997 году. При этом изделия из уральского титана на лайнерах Boeing появились несколькими годами раньше, однако тогда заказчиком полуфабрикатов, сделанных в России, являлся один из поставщиков американского авиастроителя. Спустя десятилетие было сделано историческое заявление, согласно которому общий объём инвестиций американского авиапроизводителя в российскую экономику за период с 1991 по 2005 годы составил около $3 млрд, в то время как в последующие 30 лет компания рассчитывала закупить товаров и услуг ещё на $27 млрд. Одним из ключевых направлений взаимодействия должны были стать закупки изделий из титана на $18 млрд, при этом отечественный производитель рассматривался как стратегический партнёр в таких программах, как Boeing 787 Dreamliner и Boeing 777, а в будущем он был признан важнейшим поставщиком и для 777X, в конструкции которых широко применяется этот материал, а также одного из наиболее перспективных проектов Boeing - 737 MAX.

Достичь столь высоких показателей по торговому обороту возможно при переходе от поставок полуфабрикатов к экспорту высокотехнологичной продукции, каковой являются поковки, прошедшие механическую обработку. Осуществление даже черновой обработки требует использования дорогостоящих высокопроизводительных станков, а также оборудования для контроля изделий. Кроме того, при выполнении механической обработки рядом с площадкой, на которой возможна переработка титановой стружки, существенно повышается экономическая отдача процесса: значительная часть отходов оперативно вовлекается в оборот. Именно поэтому в августе 2006 года Boeing и "ВСМПО-АВИСМА" объявили о создании совместного предприятия по обработке титановых поковок, получившего название Ural Boeing Manufacturing. В 2009 году предприятие начало свою работу, а годом позднее вышло на проектную мощность, приступив к поставкам более двух десятков наименований продукции "крыльевой" группы: хорд, фитингов и так далее.

Следует отметить, что параллельно сама Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" освоила механическую обработку заготовок "шассийной" группы, что позволило предлагать механообработку и для других заказчиков. Как рассказывал в 2010 году "АвиаПорту" генеральный директор Корпорации Михаил Воеводин, выход в новый сегмент бизнеса позволил привязать потребителей к компании: сегодня ни один игрок в мире не обладает таким набором компетенций, как уральский гигант. Здесь реализованы технологические процессы от переработки сырья до получения штамповок и проката, а также производства обработанных деталей. "ВСМПО" располагает уникальным оборудованием, включая пресс с усилием 75 тысяч тонн, при этом, благодаря партнёрским отношениям с Alcoa, есть возможность использовать аналогичный пресс, расположенный на площадке Самарского металлургического завода. Также были сделаны рекордные инвестиции в обновление печей, оборудования для производства проката, создан оснащённый самыми современными станками механообрабатывающий цех. По заявлению заместителя председателя Совета директоров "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова, совокупный объём вложений оценивается в $1,5 млрд.

Ural Boeing Manufacturing: эпизод второй

Вторая очередь совместного предприятия будет запущена на территории ОЭЗ "Титановая долина" в 2018 году. Компании ООО "ВСМПО - Новые технологии", учредителем которой является Корпорация "ВСМПО-АВИСМА", с осени 2014 года ведёт строительство завода. Согласно сообщению управляющей компании ОЭЗ, участок резидента имеет площадь 9,5 га, на нём уже завершён монтаж металлокаркаса и ограждающих конструкций здания цеха и административно-бытового корпуса, закрыт тепловой контур. В цехе установлено крановое оборудование, произведена его пуско-наладка, проложены основные внешние инженерные сети, построена котельная. Ведутся внутренние работы: монтаж инженерных сетей, заливка фундаментов под оборудование. Строительство планируется закончить в сентябре 2017 года.

В свою очередь, компания Boeing в лице АО "Урал Боинг Мануфэктуринг" сделает вклад в СП, направив часть средств на закупку оборудования в США и Японии. Осенью 2017 года станки начнут поступать на завод.

По словам президента Boeing в России Сергея Кравченко, расширение производства в Верхней Салде обусловлено успехом программы Boeing 787, темп сборки которого достигает 12 бортов в месяц и, учитывая объём заказов, может быть увеличен до 14 машин ежемесячно. "ВСМПО" поставляет 56 позиций комплектующих на каждом из самолётов, при этом масса заготовок достигает 22 тонн. Во-вторых, проект Boeing 777X предусматривает создание нового композитного крыла, для которого потребуется ещё больший объем титановых изделий, поставщиком штамповок для этого самолёта выбрана российская компания. "Мы в два раза расширяем наш бизнес в России, в Свердловской области, на "ВСМПО-АВИСМА", переходим на совершенно новый уровень переработки, будем делать не только черновую, но и чистовую обработку, - заявил С.Кравченко. - Мы на многие сотни миллионов долларов будем делать и многие десятилетия будем закупать детали из самых передовых титановых сплавов, разработанных "Боингом" и российскими инженерами, и будем делать их в Верхней Салде".

Участники проекта отметили, что статус резидента Особой экономической зоны даёт заметные преимущества. "Эта зона даёт нам преимущества по бизнесу, - заявил С.Кравченко. - Например, сегодня мы очень многие детали поставляем фактически на конвейер, в этой зоне таможня прямо там, где производство". Кроме того, инвестор получает финансовое преимущество при закупке оборудования, дополнил он. М.Воеводин, отвечая на вопрос о влиянии налоговых и таможенных преференций, предоставляемых в рамках проектов на территории Особой экономической зоны, отметил, что экономия для инвестора может достигать десятков миллионов долларов. "Экономия на первоначальных инвестициях в оборудование составляет от 30 до 40% по сравнению с закупкой того же оборудования вне ОЭЗ... Это достаточно большие средства: если предположить, что оборудование закупается на $70-80 млн, со всеми платежами вне свободной экономической зоны это было бы ещё $30-40 млн", - заявил руководитель "ВСМПО-АВИСМА". Также он отметил, что существенным является фактор снижения расходов на создание инфраструктуры. "Что актуально для любой части Российской Федерации, находящейся за МКАД, это инфраструктура. Государство, область, Минэкономразвития выделили средства на то, чтобы магистральную инфраструктуру протянуть к промышленной площадке. В противном случае мы должны были бы это делать сами", - подчеркнул М.Воеводин.

Импульс для "Титановой долины"

Проект совместного предприятия уже одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ "Титановая долина" в мае 2016 года, а в начале декабря 2016 года он получил одобрение Экспертного совета. Однако нынешнее объявление не в полной мере можно считать актуальным для СП, которое получит статус резидента лишь в начале 2017 года. Гораздо больше преимуществ это событие может принести управляющей компании Особой экономической зоны и региональным властям. В ходе мероприятия в Москве это подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. "Боинг" - это якорный резидент, после этого появятся другие резиденты, которые будут равняться и дальше выстраивать работу", - подчеркнул он.

UBM-2 рассматривается как якорное предприятие ОЭЗ, вокруг которого может сформироваться целый кластер, заявил генеральный директор управляющей компании ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов. "Мы понимали, что проект с высокой степенью вероятности свершится, поэтому мы работали с несколькими компаниями, которые могут потенциально встать в технологическую цепочку, или являться сервисными элементами вокруг этого проекта", - отметил он.

С.Кравченко дополнил, что СП по согласованию сторон может поставлять продукцию и в интересах других заказчиков, которыми, потенциально, могут стать партнёры Boeing, производящие различные комплектующие изделия, в том числе для авиадвигателей и шасси. "Я думаю, что, когда [откроется] наш второй завод, в "Титановой долине", наши партнёры, японские компании, компания Spirit, которая делает большое количество титановых изделий и часто закупает штамповки у Михаила Викторовича в Салде, они будут заинтересованы [в сотрудничестве с UBM-2]", - сказал он.

Сегодня "Титановая долина" уже превратилась в строительную площадку, где, помимо резидента "ВСМПО - Новые технологии", строится компания "Зибус", которая рассчитывает выпускать инструмент для нейрохирургии, из титана и из нержавеющей стали. Однако, по словам А.Кызласова, уже вскоре начнёт строительство компания Minicut - производитель концевых фрез для станков, для механообрабатывающих комплексов, которые будет ставить UBM. Кроме того, руководитель рассчитывает, что в кластере будет представлена и компания "Микромет" - производитель титановых порошков, изучающий также возможность освоения производства изделий методом аддитивных технологий.

Следует отметить, что на территории 300 га, отведённой под первую очередь Особой экономической зоны, по объёму площадей, равно как и по количеству занятых, предприятия аэрокосмической отрасли едва ли окажутся в лидерах. Однако нет сомнений, что они будут генерировать наибольший объём выручки в "Титановой долине". И для того, чтобы привлечь компании, специализирующиеся на производстве высокотехнологичной продукции, равно как и продукции, создаваемой с применением самых современных технологических процессов, наличие якорного резидента - важное условие. "Есть ещё резиденты, которые, как мы надеемся, будут включены в цепочку [поставщиков для аэрокосмического кластера в рамках "Титановой долины"]. И они, и мы ждали, когда будет официально объявлено об участии Boeing, и после этого, я думаю, что часть переговоров существенно интенсифицируется. Это касается и американских, и японских, и, частично, европейских компаний", - заявил А.Кызласов.

Наконец, появление Boeing в числе партнёров "Титановой долины" даст импульс развитию инфраструктуры ОЭЗ. К примеру, рассказал руководитель управляющей компании, близки к завершению переговоры с инвестором, который построит гостиницу на 40-50 номеров, продолжается программа развития жилья для будущих резидентов Особой экономической зоны. "Очень много зависит и от сегодняшнего мероприятия, потому что многие процессы завязаны были на официальный заход Boeing в ОЭЗ", - констатировал он.

Олег Пантелеев