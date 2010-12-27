Россия в военном планировании учтет поставку США крылатых ракет в Польшу



Макет JASSM-ER

Источник: AP/ТАСС Макет JASSM-ERИсточник: AP/ТАСС

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия в своем военном планировании учтет приобретение Польшей крылатых ракет у США, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко в ходе видеомоста Москва - Брюссель, организованного МИА "Россия сегодня".

"Мы внимательно отслеживаем планы закупок, и, конечно, приобретение Польшей ударных ракет воздушного базирования - это новый, существенный фактор, который мы должны будем учитывать в нашем военном планировании", - сказал он.

По словам Грушко, влияние соответствующего решения США и Польши на евробезопасность будет негативным.

Ранее Варшава и Вашингтон подписали соглашение о поставках в Польшу крылатых ракет класса "воздух-поверхность" JASSM-ER для оснащения самолетов F-16. Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США сообщало, что речь идет о поставках 70 боевых ракет и восьми учебных копий, а также тренажеров для обучения их использованию.

В апреле текущего года начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Андрей Картаполов заявлял, что США планируют оснастить восточноевропейских союзников авиационными крылатыми ракетами большой дальности типа JASSM-ER, что позволит тактической авиации НАТО поражать объекты на территории России на расстоянии до 1,3 тысячи километров. По его словам, именно в этих целях, начиная с 2008 года, осуществляется приведение к стандартам НАТО ряда военных объектов на территории стран Балтии, Польши, Румынии и Болгарии.