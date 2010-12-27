Атомная субмарина "Подмосковье" передана ВМФ России после модернизации
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
Подлодка переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в носитель подводных аппаратов
АРХАНГЕЛЬСК, 26 декабря. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске передал Военно-морскому флоту России большую атомную подводную лодку "Подмосковье" после ремонта и модернизации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба завода.
"В церемонии подписания приемного акта приняли участие представители главного командования ВМФ, командования Северного флота, руководители Объединенной судостроительной корпорации, ЦКБ МТ "Рубин" и других предприятий-контрагентов, внесших существенный вклад в выполнение государственного заказа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ходе испытаний, продолжавшихся в течение ноября и декабря, корабль несколько раз вышел в море, чтобы проверить исправность всех систем и механизмов.
Подлодка "Подмосковье" построена в 1986 году на северодвинской судоверфи "Севмаш" по проекту 667БДРМ "Дельфин". 11 августа прошлого года подлодка была выведена из эллинга, а позднее атомоход спустили на воду.
По данным из открытых источников, субмарина специального назначения БС-64 "Подмосковье" переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в носитель подводных аппаратов. Модернизация корабля велась с 1999 года.
26.12.2016
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