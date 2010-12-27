Microsoft заключил контракт с Пентагоном почти на миллиард долларов
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Microsoft
Компания Microsoft получила от Минобороны контракт стоимостью 927 миллионов долларов. Корпорация займется обеспечением технической поддержки Агентства защиты информационных систем министерства обороны США, которое специализируется на создании защищенного облака для Пентагона, Белого дома и других организаций, защищающих интересы США.
Согласно заявлению Пентагона от 20 декабря 2016 года, контракт будет действовать на протяжении пяти лет. В соответствии с его условиями, Агентство защиты информационных систем сможет заключать неограниченное количество соглашений на использование сервисов технической поддержки по программам Microsoft Enterprise Technical Support Services (METSS), а также получит команду технической поддержки полной занятости по соглашению Microsoft Blue Badge Cardholder.
Напомним, что Microsoft и Пентагон сотрудничают давно. В 2013 году было подписано соглашение, в рамках которого 75% сотрудников Минобороны США должны были перейти на Windows 8, однако обновление затронуло лишь 350 тысяч компьютеров. В ноябре 2015 года Пентагон начал переход на Windows 10, планируя установить эту операционную систему на все свои четыре миллиона десктопов и портативных компьютеров. Теперь, по всей видимости, госзаказчик нуждается в услугах техподдержки.
21.12.2016
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