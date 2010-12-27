"Дикие коты" в южнокорейском флоте



Противолодочный вертолет Finmeccanica/AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat Mk 210, изготовленный для ВМС Южной Кореи (третий экземпляр - бортовой номер 15-0603, временный британский военный номер ZZ543). Йовиль (Великобритания), сентябрь 2015 года

Источник: Evalman / www.britmodeller.com Противолодочный вертолет Finmeccanica/AgustaWestland AW159 Lynx Wildcat Mk 210, изготовленный для ВМС Южной Кореи (третий экземпляр - бортовой номер 15-0603, временный британский военный номер ZZ543). Йовиль (Великобритания), сентябрь 2015 годаИсточник: Evalman / www.britmodeller.com

В конце ноября компания AgustaWestland (Leonardo Helicopters) поставила последнюю партию из четырех вертолетов AW159 Wildcat для ВМс Южной Кореи. Сеул подписал контракт на поставку восьми вертолетов в январе 2013 года, первая партия была поставлена в июле этого года.

AW159 Wildcat представляет собой многоцелевой вертолет, созданный для замены Lynx ("Рысь") в армии и флоте Великобритании. "Дикий кот" характеризуется высокой маневренностью и имеет такие же прекрасные возможности по эксплуатации на корабле как и "Рысь".

Силовая установка состоит из двух ТВД мощностью по 1361 лс.с, что позволяет успешно эксплуатирвоать вертолет в условиях жаркого климата и высокогорья. Машина оснащена радаром Seaspray 7400E кругового обзора. В южнокорейском флоте вертолеты будут действовать с борта ракетных фрегатов Incheon. Отмечается, что Южная Корея планирует закупить еще 12 вертолетов этого типа.