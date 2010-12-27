Эксперты сообщили о передаче первых четырех Су-35 Китаю
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Используемый в качестве опытного самолета истребитель Су-35 "первый" (Т10М-10, серийный номер 11002, бортовой номер "710 синий"). Жуковский, ноябрь 2016 года
Источник: Анатолий Бурцев / russianplanes.net
В Китай прибыла первая четверка истребителей Су-35, изготовленных по контракту с Пекином на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом пишет российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий. Факт передачи самолетов заказчику подтверждается и сообщениями на городском ресурсе Комсомольска-на-Амуре.
Ссылаясь на неофициальные китайские источники, bmpd сообщает, что самолеты прибыли в Китай утром 25 декабря. Опираясь на данные сайта слежения flightradar24, эксперты отмечают, что в этот период фиксировался перелет из Комсомольска-на-Амуре самолета Ил-76ТД-90ВД авиакомпании "Волга-Днепр" (регистрационный номер RA-76950).
Самолет прибыл на военный аэродром Цансянь в провинции Хэбэй, на которой развернута одна из баз учебно-испытательного центра ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. После этого машина перелетела на аэродром Суйцзы, к месту базирования 6-го авиаполка 2-й авиадивизии ВВС НОАК, оснащенной российскими машинами Су-27СК.
"Предположительно, данный Ил-76ТД-90ВД доставил необходимое техническое оборудование для Су-35, и вместе с этим бортом в Суйцзы через Цансянь перелетели своим ходом из Комсомольска-на-Амуре первые четыре китайских Су-35. Возможно, что 6-й авиационный полк ВВС НОАК и будет перевооружаться с Су-27СК на самолеты Су-35", - отмечают эксперты.
Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 стоимостью около двух миллиардов долларов был заключен в ноябре 2015-го. В 2017 и 2018 годах планируется передать еще по 10 машин. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала.
26.12.2016
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