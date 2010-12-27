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ВВС Израиля увеличат парк тяжелых разведывательных беспилотников Hermes 900

27.12.2016 RNS 61 0
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Hermes-900
Hermes 900, (Израиль)

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля приобретут дополнительное количество беспилотных летательных аппаратов Hermes 900 с усовершенствованными оптикоэлектронными системами для удовлетворения растущих потребностей военных в средствах воздушной разведки и наблюдения, сообщила пресс-служба ВВС Израиля.

В качестве первоочередной меры предполагается увеличить существующее количество используемых Цахалом (Армия обороны Израиля) систем Hermes 900 в 6 раз, говорится в сообщении.

"Эта платформа является базовой для множества операционных возможностей, которые будут перераспределяться от пилотируемых к беспилотным системам", - отметил представитель ВВС Израиля, которого цитирует пресс-служба.

Hermes 900 относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат взлетной массой около 1 тонны выполнен по схеме среднеплан с V-образным хвостовым оперением. Hermes 900 оснащаются широким набором аппаратуры полезной нагрузки, которая имеет определенную унификацию с системами, применяемыми на пилотируемых летательных аппаратах.

Как сообщил RNS российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, Израиль временами является в большей степени экспортером, чем непосредственным эксплуатантом беспилотных систем собственного производства. "Яркой иллюстрацией является ситуация с аппаратом Hermes 900, по которому был заключен ряд сделок с инозаказчиками общим объемом в несколько десятков единиц, но при этом в распоряжении израильских ВВС до недавнего времени, по имеющимся данным, имелось всего 3 аппарата этого типа", - добавил Федутинов.

15 июля 2014 года Hermes 900 выполнил полет для выполнения своей первой операционной задачи, которая состояла в наблюдении за Сектором Газа. К концу 2016 года аппараты Hermes 900 совершили более 100 полетов в интересах ВВС Израиля, по оценке экспертов, с высокой эффективностью. Суммарный налет составил сотни часов.

24.12.2016
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принадлежат RNS
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Страны
Израиль
Россия

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