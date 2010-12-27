Lockheed Martin выиграла контракт на поставку запасных частей ракет Patriot на $1,45 млрд
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Комплекс Patriot PAC-3. источник: htka.hu
Американская оборонная компания Lockheed Martin получила контракт на сумму $1,45 млрд на поставку запасных частей и материально-технического обеспечения ракет Patriot для США, Южной Кореи, Катара, Саудовской Аравии, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Lockheed Martin - крупнейший в мире концерн, специализирущийся в области авиа-, судо- и ракетостроения, логистики и автоматизации. 95% заказов компания получает от министерства обороны США. Капитализация Lockheed Martin - около $69,93 млрд.
26.12.2016
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