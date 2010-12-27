

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Источник: ИТАР-ТАСС Владимир Путин и Нурсултан НазарбаевИсточник: ИТАР-ТАСС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Казахстан готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы вчера посетили очень важные продвинутые предприятия Петербурга, и в связи с этим говорю, что мы хотели бы развивать военно-техническое сотрудничество", - заявил Назарбаев.

Президент республики отметил, что в ближайшее время двум странам предстоит провести много встреч, в том числе в Казахстане пройдет заседание ШОС и ЭКСПО-2017, а также другие мероприятия.

"Встречи будут, и все возникающие вопросы мы будем снимать", - заверил президент Казахстана.