Казахстан готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Источник: ИТАР-ТАСС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Казахстан готов развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, заявил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы вчера посетили очень важные продвинутые предприятия Петербурга, и в связи с этим говорю, что мы хотели бы развивать военно-техническое сотрудничество", - заявил Назарбаев.
Президент республики отметил, что в ближайшее время двум странам предстоит провести много встреч, в том числе в Казахстане пройдет заседание ШОС и ЭКСПО-2017, а также другие мероприятия.
"Встречи будут, и все возникающие вопросы мы будем снимать", - заверил президент Казахстана.
26.12.2016
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