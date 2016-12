Истребитель F-35 вступил в схватку за новые миллиарды

Истребитель F-35B готовится выполнить взлет с четырьмя УАБ GBU-12 Paveway II с лазерным наведением калибра 500 фунтов, подвешенных на крыльевых пилонах

В истребитель F-35 уже вложено столько денег, что во время правления Трампа проект рискует просто рухнуть

Шеф компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон и без пяти минут президент США Дональд Трамп провели встречу, после которой та пообещала "агрессивные" меры по удешевлению своего истребителя F-35. Ранее Трамп намекнул, что при выборе истребителя будущего может сделать ставку на другую корпорацию - на Boeing, точнее, на ее истребитель F-18 Super Hornet.

Трамп и Хьюсон побеседовали в пятницу, после чего глава Lockheed Martin выразила готовность начать "агрессивную" политику по снижению стоимости самолета, о чем сообщил "Твиттер" компании.

Однако у подобной сговорчивости Мэрилин Хьюсон есть и иная подоплека: в среду, как сообщает Reuters, прошла встреча Трампа с представителями ее конкурента - концерна Boeing. Характерно, что спустя сутки Дональд Трамп написал в своем "Твиттере":

"Исходя из огромной стоимости и перерасходов на F-35 от Lockheed Martin, я попросил Boeing назвать цену на аналогичные F-18 Super Hornet".

Reuters также сообщает, что, несмотря на оптимистические заявления Lockheed Martin, рынок симптоматично отреагировал: в пятницу акции компании упали на 1,3%, приблизившись к самым низким показателям, которые наблюдались 8 ноября, сразу после выборов президента США. При этом показатели Boeing остались на прежнем уровне.

12 декабря Трамп уже давал оценку программе F-35, заявив, что ее стоимость "выходит из-под контроля", от чего, по данным The Independent, Lockheed Martin потеряла в стоимости 2 млрд долларов в течение часа после заявления.

Тогда исполнительный директор компании Джефф Бабиони, как сообщило РИА "Новости", попытался оправдаться, заявив, что Lockheed Martin изначально инвестировала сотни миллионов долларов в то, чтобы "уменьшить стоимость летательного аппарата примерно на 70% по сравнению с изначальной стоимостью, по нашим расчетам, она составит около 85 млн долларов к 2019 или 2020 году".

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД полковник запаса, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский согласился с тем, что переключение внимания американской "оборонки" с F-35 на F-18 стало бы разумным решением.

"На сегодня F-18 - один из лучших американских истребителей, который вполне логично мог бы заменить базовую машину ВВС США - F-16. А вот F-35 на эту роль просто не годится, не тянет по техническим параметрам. В целом концепция этого самолета весьма спорна, многие опции вообще непонятно для чего существуют, его эффективность не доказана опытным путем", - сказал он.

"Да и не верю в то, что его разработку и производство можно удешевить, - признал Мураховский. - Многолетняя практика, напротив, показывает, что обратного отсчета в таких делах не бывает, расходы могут только расти".

В свою очередь бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств СНГ генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев пока не готов предположить, за счет чего Lockheed Martin может удешевить модель.

"Теоретически любой производитель может пойти на поводу пожеланий заказчика, - сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. - За счет новых технологий, материалов, используемых при производстве основных узлов. Уверен, чтобы не потерять заказ и многомиллиардные инвестиции, конструкторы будут "из штанов выпрыгивать". Другое дело, что может получиться, как у нас в 90-е. Когда клиенту привезли машину, а она не заводится. Он звонит, а ему отвечают: "А ты хотел, чтобы за такие деньги она еще и ездила?"

Как писала ранее The Fiscal Times со ссылкой на главу Бюро испытаний и оценки в структуре американского оборонного ведомства (Operational Test and Evaluation Office) Майкла Гилмора, сроки боевых испытаний F-35 сдвигаются на год - тестирование начнется не ранее августа 2018 года. В свою очередь American Thinker сообщал, что разработка этого истребителя, на который США возлагали огромные надежды, едва ли когда-нибудь вообще завершится успехом, учитывая имеющиеся у самолета серьезные недостатки. Кстати, в начале текущего года военно-политическое издание The National Interest включило F-35 в рейтинг самых неудачных истребителей.

Алексей Топоров