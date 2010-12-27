"Роскосмос" разрабатывает космического уборщика

Он сможет сдувать отработавшие аппараты с орбиты направленной ионной струей

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головная научная организация "Роскосмоса") разрабатывает проект космического уборщика, способного буквально "сдувать" отработавшие аппараты с орбиты струей реактивного двигателя. Эксперты отмечают, что острота проблемы космического мусора рано или поздно заставит принять меры по ее решению на международном уровне.

О работе над созданием перспективного орбитального "мусорщика" "Известиям" рассказал генеральный директор ЦНИИмаша Олег Горшков.

- Замысел оригинален: аппарат снабжается ионными двигателями с противоположных сторон. Спутник приближается к отработавшему космическому аппарату и включает двигатели на равную мощность с противоположных сторон. За счет этого он остается на месте и струей одного из двигателей меняет параметры орбиты неработающего объекта. Тот постепенно теряет скорость и сходит с орбиты, - пояснил Олег Горшков. - Сколько нужно "дуть" ионной струей - зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов.

Проблему космического мусора в околоземном космическом пространстве игнорировать всё сложнее. Более того, развитие космической деятельности на Земле, а именно запуски в космос, может полностью прекратиться через 100-200 лет из-за загрязнения околоземных орбит объектами космического мусора. К такому выводу пришли участники научного форума "Космонавтика XXI века", который проходил в ноябре этого года в подмосковном Королеве.

По данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в середине 2016 года на околоземных орбитах находилось 17,8 тыс. крупных объектов размером более 10 см, порядка 700 тыс. - более 1 см, размером более 1 мм - не менее 1 млрд объектов. Больше всего "мусора" оставили на орбите Россия - 6171 объект, США - 5087 и Китай - 3632.

Каждый новый пуск оставляет на орбитах 2-3 новых фрагмента: ступень ракеты, разгонный блок, сбрасываемые топливные баки - всё это может кружить вокруг Земли бесконечно долго, создавая проблемы для орбитальных станций и спутниковых группировок. В 2009 году спутник связи американской системы Iridium столкнулся на орбите с отслужившим свой срок российским военным спутником связи. В результате образовалось около 600 обломков, каждый из которых несет новую опасность.

Острее всего стоит вопрос дальнейшего использования геостационарной орбиты - самого коммерчески востребованного района стояния искусственных спутников Земли. Там уже нормальны ситуации, когда отслужившие неуправляемые аппараты создают помехи новым спутникам.

Работы по созданию средств уборки космического мусора "Роскосмос" планировал относительно давно: в проект Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы был включен проект "Ликвидатор". Это космический аппарат массой 4 т, который мог бы последовательно удалять с орбиты до 200 отслуживших спутников за 10 лет активного существования в космосе. Затем проект ФКП оптимизировали, и создание "Ликвидатора" отложили. От самой идеи при этом не отказались, просто теперь нет определенной даты, когда орбитальный мусоросборщик будет воплощен "в железе".

- Сначала нужно договориться на международном уровне, кто отвечает за космический мусор и как эта ответственность реализуется, а уж затем определять дальнейший план действий, - считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. - На орбите мусора уже столько, что кампания по расчистке орбиты представляется как масштабное, почти наверняка международное мероприятие. Полагаю, что в обозримой перспективе на уровне ООН более реально договориться не об уборке в космосе, а о совместных мерах по незасорению околоземного пространства.

Иван Чеберко