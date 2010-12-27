Подплав усиливает мощь



Закладка атомной подводной лодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский"

Источник: Анна Кошечко/РГ Закладка атомной подводной лодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский"Источник: Анна Кошечко/РГ

Школа отечественного подводного кораблестроения успешно развивается

В Северодвинске на ОАО "Севмаш" состоялась торжественная церемония закладки ракетного под-водного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" для подводных сил Военно-морского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва ему присвоено название "Князь Пожарский". Закладную доску прикрепили к секции корпуса подлодки.

В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие представители руководства Министерства обороны, Главного командования Военно-морского флота, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, представители Объединённой судостроительной корпорации, Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники "Рубин".

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв: "Подводные силы Военно-морского флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения получают в свой состав надёжные стратегические и многоцелевые подводные лодки, способные эффективно решать задачи по предназначению, в чём большая заслуга проектантов, кораблестроителей и всех сотрудников, работников предприятий кооперации, участвующих в создании новых подводных лодок".

Адмирал Владимир Королёв направил поздравление кораблестроителям, в котором отметил, что "подводные силы Военно-морского флота в соответствии с государственной программой военного кораблестроения получают в свой состав надёжные стратегические и многоцелевые подводные лодки, способные эффективно решать задачи по предназначению, в чём большая заслуга проектантов, кораблестроителей и всех сотрудников, работников предприятий кооперации, участвующих в создании новых подводных лодок".

"Серия ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей" и "Борей-А", которая строится и передаётся ВМФ, подтверждает тот факт, что школа отечественного подводного кораблестроения сохранила весь накопленный опыт и успешно его развивает. Уже сейчас идёт работа по определению облика и проектированию атомных ракетных подводных лодок пятого поколения, которые по своим характеристикам станут ещё эффективнее. В них будут реализованы самые современные технологии и технические решения", - подчеркнул главнокомандующий ВМФ в тексте своего поздравления.

Четыре атомных подводных ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" находятся на различных этапах постройки на стапелях ОАО "Севмаш". "Князь Владимир" - головная АПЛ проекта "Борей-А", дата закладки - 30 июля 2012 года. "Князь Олег" - первая серийная АПЛ проекта "Борей-А", дата закладки - 27 июля 2014 года. "Генералиссимус Суворов" - вторая серийная "Борей-А", дата закладки - 26 декабря 2014 года. "Император Александр III" - третья серийная АПЛ проекта "Борей-А", дата закладки - 18 декабря 2015 года.

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" (является развитием серии проекта "Борей") учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам четвёртого поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения.

Подводные лодки проекта "Борей" и "Борей-А" спроектированы ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург). Серия атомных подводных крейсеров четвёртого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооружённых баллистическими ракетами комплекса "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Андрей Гавриленко