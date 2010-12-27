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Крылья из Москвы

27.12.2016 Коммерсантъ 91 0
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Олег Бочаров
Олег Бочаров
Источник: Вечерняя Москва

Курировать авиапром в Минпромторге будет чиновник столичного правительства

Как стало известно "Ъ", в скором времени у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова появится новый заместитель. Вместо Андрея Богинского, уходящего руководить холдингом "Вертолеты России", куратором авиационной промышленности в ведомстве станет глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Олег Бочаров. Назначение, как ожидается, состоится уже в ближайшее время.

О том, что Минпромторг определился с кандидатурой сменщика господина Богинского на посту заместителя министра, "Ъ" рассказали несколько высокопоставленных источников в авиапроме. По их словам, им стал начальник департамента науки, промышленной политики и предпринимательства правительства Москвы Олег Бочаров. Эту же информацию "Ъ" подтвердил собеседник в руководстве ведомства и чиновник аппарата правительства: "О выборе кандидата осведомлен вице-премьер Дмитрий Рогозин, каких-либо возражений, насколько мне известно, у него он не вызвал, хотя личной встречи пока не было".

Непосредственным поводом для поиска куратора авиационной промышленности в Минпромторге стал грядущий переход Андрея Богинского на новое место работы. Он, как уже сообщал "Ъ", в начале следующей недели будет назначен гендиректором холдинга "Вертолеты России" вместо Александра Михеева, который, в свою очередь, официально возглавит другую дочернюю структуру госкорпорации "Ростех" - спецэкспортера российских вооружений "Рособоронэкспорт". По данным "Ъ", кандидатура господина Бочарова не была единственной - рассматривались как выходцы из авиапромышленности, так и действующие сотрудники Минпромторга,- однако именно господин Бочаров был признан компромиссным вариантом. На новом месте работы господин Бочаров будет осуществлять координацию и контроль деятельности двух ключевых подразделений ведомства - департамента авиационной и департамента радиоэлектронной промышленности. Представление о его назначении будет направлено в Белый дом в ближайшее время (заместителей господина Мантурова своим распоряжением назначает премьер Дмитрий Медведев).

Олег Бочаров имеет профильное авиационное образование: с 1986 года он работал на кафедре Московского авиационного института, а в 1996 году получил там специальность "авиационные двигатели и энергетические установки". В 2001 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция". Четырежды (в 1997, 2001, 2005 и 2009 годах) избирался в Мосгордуму по одномандатному округу, c августа 2014 года перешел на работу в правительство Москвы. Коллеги господина Бочарова отмечают, что он был на хорошем счету и в городском парламенте, и в мэрии: его характеризуют как амбициозного человека, умеющего устанавливать контакты с нужными людьми и организациями, в мэрии его ценят за коммуникативные навыки и ораторское мастерство. Собеседник "Ъ" из окружения господина Бочарова утверждает, что он был "одним из самых серьезных лоббистов в Мосгордуме", в частности, "занимался налогообложением, освобождал бизнесменов от уплаты или делал рассрочки - в конце девяностых у МГД было такое право". Другие источники "Ъ" утверждают, что у него сложился доверительный контакт с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Последний был доволен тем, как подчиненный успешно решает поставленные задачи: в частности, речь идет о создании в столице технопарков. О том, кто займет его место в правительстве Москвы, пока неизвестно.


Елизавета Кузнецова, Таисия Бекбулатова, Иван Сафронов

26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Ростех
РОЭ
Персоны
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей

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