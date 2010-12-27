В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)



Американская военная техника ждет отправку в Европу.

Источник: flickr.com, The U.S. Army Американская военная техника ждет отправку в Европу.Источник: flickr.com, The U.S. Army

1600 единиц тяжелой военной техники в голландском комплексе Эйгельсховен.

Пентагон начал перебрасывать тяжелую технику в четыре точки в Европе, определенные как часть операции НАТО "Атлантический резерв", призванной "успокоить союзников при агрессии России".

Это самое крупное военное укрепление НАТО на границах с Россией со времен холодной войны.

Четыре точки расположены в Бельгии, Германии и Нидерландах. Главным образом, речь идет о тех же структурах, которые использовались во время холодной войны. Размещение 1600 единиц тяжелой техники в комплексе Эйгельсховен, 500 тысяч квадратных метров, считая девять складов с контролируемой температурой и уровнем влажности, уже началось. Бронетехника включает в себя танки M1 Абрамс, боевые машины Брэдли и самоходные гаубицы M109 Паладин. Абрамс и Брэдли доставлены в боевом оснащении в соответствии с указаниями, раздаваемыми при необходимости быстрой реакции в случае кризиса. Голландское хранилище находится при бывшей военной базе Эйгельсховен недалеко от Керкраде. Открытая в 1985 году как вспомогательная база американской армии в случае возможного вторжения Советского Союза в Европу, она была ликвидирована в 2006 году. С сентября этого года Пентагон формально снова получил в свое распоряжение эту базу. Четыре пункта хранения гарантируют США быструю доступность 6 тысяч единиц тяжелой техники. Концепция под названием Army Prepositioned Stocks (Заблаговременное складирование вооружения) предусматривает распределение военных резервов в стратегических точках мира с целью снижения темпов реагирования во время возможных чрезвычайных ситуаций на мировом уровне. Каждый склад поддерживает команда снабжения войск, которая гарантирует обновление складов и необходимое вспомогательное оборудование для складированных средств. Программой заблаговременных складов руководит Команда снабжения, которая подтверждает, что важная точка хранения военной техники оборудуется в Ливорно. По некоторым данным, можно сравнить передвижение американской техники в Европе с новой стадией Заблаговременного складирования материальных средств в комплектах по подразделениям (POMCUS). Оно подразумевало заблаговременное хранение военного материала в Западной Германии во время холодной войны.

В данный момент США имеют в Европе две бригады на базе 173-й воздушной бригады и Второго кавалерийского полка.

Бронетанковая техника США в Европе

Полная бронетанковая бригада на базе семи батальонов прибудет в Польшу в январе следующего года. Первый батальон, сформированный из танков M1 Абрамс, покроет регион Балтии между Эстонией и Латвией. Второй батальон M1 Абрамс будет действовать в Германии. Два батальона механизированной пехоты, оснащенные Брэдли М-2 и Абрамс, будут обслуживаться в румынском и болгарском регионах. Командование бригады будет располагаться в Польше вместе с двумя другими батальонами: первый - бронекавалерийский, а второй - полевой артиллерии, оснащенный самоходными гаубицами М-109 Паладин. Сменный караул будет расположен в польском городе Ожиш, недалеко от российского анклава Калининграда. В разгар холодной войны Германия принимала 20 американских бронетанковых дивизий, почти 6 тысяч танков. После окончания холодной войны начался постепенный вывод американской тяжелой техники, осуществлявшийся вплоть до 2013 года, когда ее количество дошло до 29 танков Абрамс и 33 Брэдли. Мощность, равная 60% воздушной бригады десятой горной дивизии, на базе нью-йоркского гарнизона Форт Драм достигнет Германии к марту следующего года. Около 1750 солдат и 60 летательных аппаратов, в том числе CH-47 Chinook, UH-60 Blackhawk и вертолеты Medevac, будут посменно работать в Латвии, Румынии и Польше. В целом почти 6 тысяч американских солдат приедут в Европу в ближайшие четыре месяца.

Английский батальон в Эстонии

Франция направит в Эстонию 300 солдат и пять танков третьего поколения Leclerc, помимо неуточненного количества VBCI. Французские солдаты будут включены в английский батальон, начинающий действовать в Эстонии с весны следующего года. Лондон направит 800 солдат, четыре танка Challenger 2 и неуточненное количество боевых машин пехоты Warrior, вероятно, в тяжелой 30-тонной версии. Логистику обеспечит Дания. Батальон будет расположен на базе Тапа на северо-востоке Эстонии, бывшей советской оборонной структуре, приобретенной вооруженными силами Эстонии в 90-е годы. Франция и Эстония в мае этого года подписали даже двустороннее соглашение по сотрудничеству в сфере оповещения.

Немецкий батальон в Литве

Германия отправит в Литву формирование из танков Leopard 2. Персонал батальона будет состоять из тысячи солдат, 450-650 из которых - из Германии. Остальные 300-500 солдат будут объединены с французами, бельгийцами и хорватами.

Канадский батальон в Латвии

Батальон НАТО под канадским командованием разместится в Латвии к январю следующего года. Персонал будет состоять из почти тысячи солдат из Канады (450), Албании, Италии (140-160), Польши и Словении.

Четыре батальона будут все время сменяться и действовать под эгидой НАТО. Командование и контроль за войсками возьмет на себя верховный генштаб союзных сил в Европе. Он будет определять логистику тех стран, которые не смогут обеспечить размещение батальона.

Четыре батальона не могут и не должны считаться эффективным сдерживающим средством, учитывая, что тысячи российских солдат и сотни единиц бронетехники могут достичь столиц стран Балтии в пределах 60 часов. НАТО подтверждает наличие сил быстрого реагирования, состоящих из 40 тысяч солдат и дальнейших формирований, которые могут быть перемещены в страны Балтии и в Польшу. Состав этих сил еще не определен, но вполне правдоподобно, что они будут приведены в боеготовность.

Франко Якк (Franco Iacch)