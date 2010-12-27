"Росморпорт" получит новый ледокол "Новороссийск"
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Спуск на воду серийного дизель-электрического ледокола «Новороссийск»
Источник: http://vyborgshipyard.ru/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, Ленинградская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в понедельник передаст "Росморпорту" дизель-электрический ледокол проекта 21900 М "Новороссийск", сообщает завод.
Головной ледокол проекта 21900 М "Владивосток" был передан "Росморпорту" в октябре 2015 года, второй ледокол проекта "Мурманск" - в декабре 2015 года. По условиям контракта, подписанного в 2012 году, ВСЗ должен был произвести полный комплекс работ по проектированию и строительству "под ключ" трех линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900 М. Заказчиком проекта является Федеральное агентство морского и речного транспорта, заказчиком-застройщиком - ФГУП "Росморпорт".
"26 декабря 2016 года состоится официальная церемония подписания приемного акта ледокола проекта 21900 М "Новороссийск", построенном на Выборгском судостроительном заводе", - говорится в сообщении.
Ледоколы этого проекта способны преодолевать льды толщиной до полутора метров. Они предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов, буксировки судов в ледовых условиях и на чистой воде, тушения пожаров на плавучих объектах, выполнения работ по оказанию помощи судам, терпящим бедствие. Водоизмещение ледокола при максимальной осадке - 14,3 тысячи тонны, длина - 119,8 метра, ширина - 27,5 метра, скорость хода на чистой воде - 17 узлов.
ПАО "Выборгский судостроительный завод" - одно из крупнейших судостроительных предприятий северо-запада России. С момента основания (1948 год) верфь построила 210 судов различного назначения, девять морских буровых платформ и 105 модулей верхних строений платформ для разработки нефтегазовых месторождений суммарным водоизмещением 1,55 миллиона тонн.
26.12.2016
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