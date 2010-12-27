Морская авиация ТОФ в 2017 году пополнится партией обновленных Ка-29
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Вертолет предназначен для противодействия кораблям и подводным лодкам противника
ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2017 году пополнится партией обновленных вертолетов Ка-29, предназначенных для противодействия кораблям и подводным лодкам противника, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела информационного обеспечения во Владивостоке пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"Обновленные машины уже начали поступать в авиационную часть в Приморском крае. Согласно государственному контракту на транспортно-боевых вертолетах Ка-29 заводом, входящим в холдинг "Вертолеты России", были заменены детали колонок несущего винта, двигателей и редукторов, полностью обновлено лакокрасочное покрытие", - сообщил Матвеев.
Транспортно-боевой вертолет Ка-29 предназначен для противодействия кораблям и подводным лодкам противника. Машина может использоваться для перевозки личного состава и грузов.
26.12.2016
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