Тришкин кафтан десантного флота



Большой десантный корабль «Цезарь Куников»

Источник: www.korabli.eu Большой десантный корабль «Цезарь Куников»Источник: www.korabli.eu

Российские военные в Сирии опробовали 162 образца современного и модернизированного вооружения. Использованное оружие показало высокую эффективность. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря на итоговой коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина.

Показали свою мощь самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, в котором использованы технологии пятого поколения, вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», комплекс РЭБ «Красуха-4». Свои тактико-технические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы, используемые на самолетах, вертолетах и кораблях.

В то же время при использовании 10 видов оружия были выявлены недостатки, которые невозможно было обнаружить во время полигонных испытаний. Их закупки были приостановлены.

При этом работы по доводке используемой в Сирии новейшей техники происходили и в полевых условиях. Специалисты многих российских КБ выезжали и продолжают выезжать на авиабазу Хмеймим, чтобы на месте довести созданную ими военную технику до нужных кондиций.

В то же время сирийская военная операция показала недостаточное количество в российской армии нескольких видов вооружения. Прежде всего, это относится к средствам обеспечения, каковыми являются вспомогательные суда ВМФ – транспортные и танкеры, доставляющие к местам дислокации войск все необходимое. Воду, топливо, боеприпасы, вооружение.

Возраст многих этих судов исчисляется в десятилетиях. К тому же они до предела изношены, поскольку вспомогательные суда ремонтируются в последнюю очередь. Сейчас в ВМФ эксплуатируются одно новое судно проекта 20180ТВ – «Академик Ковалёв». Заложено еще одно – «Академик Макеев». Оно может появиться в составе ВМФ не раньше 2020 года. Суда проекта 20180ТВ водоизмещением в 6300 тонн спроектированы для эксплуатации в северных широтах.

Судьба еще двух транспортов вооружения проекта 20360М и вовсе туманна. К настоящему моменту подписан контракт на их строительство на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». То есть непонятно, когда для каждого из четырех флотов будет построено хотя бы по одному современному транспортному судну вооружения.

Из-за слабости российского вспомогательного флота доставкой военных грузов в Сирию, начиная с 2012 года, занимаются большие десантные корабли (БДК). Причем практически все находящиеся в строю и сохранившие после многих лет эксплуатации работоспособность.

В 2012 году 25 вертолетов и комплексы ПВО были доставлены в сирийский порт Тартус на БДК «Цезарь Куников». Вскоре перевозки вооружения на БДК стали регулярными, они получили неофициальное название «Сирийский экспресс». В них принимают участие 16 из 19 БДК, находящихся в составе ВМФ России. В 2013 году было выполнено 29 рейсов, в 2014 – 46. На следующий год цифра перевалила за полсотни. В этом году темпы вновь возросли. За счет того, что к «экспрессу» были прикомандированы не только три вспомогательных судна ВМФ, но и около десятка гражданских сухогрузов. Средняя продолжительность рейса – 5 месяцев.

Операция «Сирийский экспресс» показала, что ВМФ России нуждается в увеличении количества не только транспортных судов, но и больших десантных кораблей. Причем необходимо улучшать и их качество. А нужным качеством обладают универсальные десантные корабли (УДК). К этому классу относятся французские «Мистрали», которые проплыли мимо нашего флота. Каждый из них по водоизмещению эквивалентен пяти кораблям проекта 775. В обозримом будущем могут появиться два новых БДК проекта 11711. Один – «Иван Грен» - заканчивает испытания, второй – «Пётр Моргунов» - строится на калининградском судостроительном заводе «Янтарь». Также существует перспектива возвращения в строй очень серьезного по грузоподъемности корабля проекта 1174 «Александр Николаев». Этот корабль с водоизмещением в 14 тыс. тонн и скоростью в 21 узел был введен в состав Тихоокеанского флота по морским меркам сравнительно недавно – в 1983 году.

Однако флот остро нуждается именно в УДК. Невское проектно-конструкторское бюро разработало такой корабль – проект «Лавина». Он имеет водоизмещение в 24 тыс. тонн, длину в 180 метров. Способен перевозить до 500 десантников и 50 единиц техники. Предполагается размещение 16 вертолетов – десантных Ка-29, ударных Ка-52, противолодочных Ка-27. Все это, конечно, прекрасно. Но корабль пока существует лишь в виде макета, продемонстрированного на форуме «Армия-2015». Закладка корабля на судостроительном заводе будет осуществлена не раньше 2018 года.

В связи с налаживанием «Сирийского экспресса» возникла еще одна проблема - снижение боеготовности флота. Ежегодно в российском секторе Арктики проходят учения по обеспечению безопасности судоходства по Северному морскому пути. Неизменно одной из главных задач таких учений является противодесантная оборона островов северных архипелагов. Прежде для ее решения Северный флот выделял пару каких-либо БДК. В этом году такого корабля в составе отряда не оказалось. Как говорится, «все ушли на сирийский фронт». Либо полностью исчерпали свой ресурс во время беспрерывных изнурительных походов к дальним берегам.

В этом году десантирование военнослужащих 200-й Печенегской мотострелковой арктической бригады проходило весьма парадоксальным способом. Для высадки на острова Новосибирского архипелага им выделили большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», который не приспособлен для участия в десантных операциях. На нем может разместиться очень ограниченное количество мотострелков. А о перевозке техники говорить не приходится.

Что же касается самолетов-топливозаправщиков, то их дефицит в отечественной авиации можно обнаружить при помощи сравнения ситуации в ВВС России и США. У нас 33 таких самолета – это Ил-78. Каждый из них поднимает в воздух 65 тонн полезной нагрузки, то есть горючего.

У американцев 59 McDonnell Douglas KC-10 Extender (90 тонн) и 16 Boeing KC-135 Stratotanker (54 тонны).

Если эти данные перемножить и сложить, то обнаруживается такая картина: флот топливозаправщиков США поднимает в воздух 6174 тонны топлива, России – 2145 тонн. Конечно, США имеет больше самолетов, которые необходимо дозаправлять в воздухе. Но не в три же раза.