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Airbus продаст Ирану самолетов на 18 миллиардов долларов

26.12.2016 Lenta.ru 195 0
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Лайнер Airbus A350 XWB
Лайнер Airbus A350 XWB проходит тесты на "защиту от воды"
Источник: www.airbus.com

Власти Ирана подтвердили заключение многомиллиардного контракта с Airbus Group SE на поставку 100 самолетов. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Wall Street Journal.

Авиационный концерн продаст Тегерану лайнеры на общую сумму 18 миллиардов долларов. Речь идет о 46 А320, 38 А330 и 16 А350. Все самолеты получит национальный перевозчик Iran Air. Планируется, что первые машины прибудут в Иран в начале 2017 года.

По словам главы коммерческого департамента Airbus Фабриса Брежье, договор с Ираном предусматривает в том числе подготовку пилотов.

Ранее предполагалось, что Airbus продаст Ирану и двухэтажные самолеты А380, однако в итоге Тегеран отказался от этой идеи, посчитав, что не нуждается в очень больших лайнерах.

В начале декабря американская корпорация Boeing завершила сделку по покупке 80 самолетов компании на общую сумму 16,6 миллиарда долларов. В июне этого года Boeing подписал с Тегераном предварительное соглашение о продаже лайнеров.

В январе 2016 года Иран заявил о планах приобрести 114 гражданских самолетов европейского производства Airbus. Тогда сообщалось, что сумма сделки составит более 10 миллиардов долларов, в зависимости от типа воздушного судна.

Государственная компания Iran Air, находившаяся под западными санкциями, остро нуждается в обновлении своего флота, так же как и другие иранские авиалинии. Иранские официальные лица и западные представители отрасли оценивают, что 80-миллионному Ирану в следующем десятилетии потребуется 400 или более самолетов, чтобы заместить стареющий авиапарк. В последние годы в этой стране произошло несколько авиакатастроф с жертвами.

США и Евросоюз сняли санкции с Ирана 17 января.

22.12.2016
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Страны
Иран
США
Продукция
А320
А350
А380
Компании
Airbus
Boeing

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