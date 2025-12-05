Вооруженные силы Чехии приобретут новые РЛС ELM-2084 MMR компании «Элта системз»



РЛС ELM 2288

Источник: defense fr РЛС ELM 2288Источник: defense fr

ЦАМТО, 23 декабря. Министерство обороны Чехии объявило о выборе израильской компании «Элта системз», являющейся подразделением «Израэль аэроспейс индастриз» (IAI), победителем тендера на поставку восьми новых мобильных трехкоординатных РЛС (MADR) для Вооруженных сил страны.

Правительство Чехии одобрило отчет, подготовленный комиссией по оценке предложений, с рекомендацией приобрести предложенные «Элта системз» РЛС ELM-2084 MMR, применяющиеся в системе ПРО «Железный купол» («Айрон Дом»). Министерство обороны в ближайшее время приступит к переговорам с израильской стороной по условиям поставки РЛС.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года Министерство обороны Чехии направило в адрес правительств Франции, Израиля, Швеции и Великобритании приглашения представить свои предложения по поставке мобильных трехкоординатных РЛС. По оценке чешского оборонного ведомства, покупка ВиВТ в рамках межправительственного соглашения не только позволит получить необходимое оборудование, но и расширить сотрудничество в оборонной сфере. ВС Чехии предварительно оценивали стоимость приобретения в 3,6 млрд. крон (149 млн. долл.).

К августу свои предложения представили правительства Франции, Израиля и Швеции. Великобритания отказалась от участия в конкурсе, поскольку не обладает затребованными системами. Швеция и Франция представили предложения по поставке РЛС производства «Сааб» (Saab) и «Талес» (Thales).

Сформированная Министерством обороны Чехии комиссия по оценке изучила 105 основных критериев и более 406 технических параметров. Кроме того, были оценены предложения претендентов о сотрудничестве с чешскими компаниями при реализации контракта.

В итоге комиссия рекомендовала выбрать победителем предложение Израиля по поставке РЛС ELM-2084 MMR, стоимость которого составила 2,9 млрд. крон без НДС (112,3 млн. долл.). Контракт также будет включать обслуживание техники и поставку запчастей в течение 20-летнего срока их эксплуатации.

Выбранные МО Чехии РЛС в настоящее время применяются как ВС Израиля, так и ВС Канады. Как предполагается, существенная доля работ будет выполнена чешскими компаниями на территории страны. В октябре 2015 года IAI заключила с чешской «Ретия» (Retia) соглашение о сотрудничестве в рамках производства РЛС ELM-2084 MMR. Компании заявили о намерении совместно предложить ELM-2084 MMR ВС Чехии. Планируется, что «Ретия» произведет 30% компонентов закупаемых РЛС.

Как предполагается, контракт с победителем будет подписан к середине 2017 года, а поставка должна завершиться не позднее 2021 года.

Как заявлено, РЛС обеспечат обзор воздушной обстановки на малых высотах (от 100 до 3000 м). Пять РЛС будут размещены на стационарных военных объектах, а остальные три будут использоваться для защиты стратегических объектов (например, атомных электростанций), крупных городов, а также подготовки личного состава.

Новые РЛС MADR заменят устаревшие двухкоординатные РЛС, разработанных в СССР в 1970-ые гг. и до сих пор состоящие на вооружении. Двухкоординатные РЛС П-37 были поставлены ВС Чехословакии в 1980-ые гг. В 1993 году станции были распределены между двумя новыми самостоятельными государствами (Чехия и Словакия). В настоящее время срок их эксплуатации истекает. По заявлению МО Чехии, имеющиеся РЛС устарели, не мобильны, требуют постоянного обслуживания, непригодны к эксплуатации в сложных метеорологических условиях.

РЛС MADR будут интегрированы с планируемыми к закупке новыми ЗРК, а также системой противовоздушной обороны НАТО.