Сирийский год



Война в Сирии

Источник: AP Photo/Hassan Ammar Война в СирииИсточник: AP Photo/Hassan Ammar

Как Россия наращивала военную и дипломатическую активность на Ближнем Востоке

Кампания в Сирии стала для России одним из главных военных и политических испытаний этого года — такой же, судя по всему, она будет и в 2017-м.

"Основные задачи, поставленные вооруженным силам перед началом операции в Сирии, выполнены" — эту фразу министр обороны РФ Сергей Шойгу произнес во время расширенного заседания коллегии ведомства, состоявшегося 22 декабря в присутствии Владимира Путина. Президент уже произносил схожие слова 14 марта, когда объяснял свое решение о выводе части сил и средств с авиабазы Хмеймим (провинция Латакия). Однако все происходившие после этого события показали, что говорить о разгроме радикальных исламистов и переходе от военной кампании к политическому урегулированию в этой стране еще рано.

Боевики "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в России) на протяжении года не только удерживали свои позиции, но и вели наступление на ключевых направлениях. Сирийские войска не только атаковали, но и оборонялись, причем и в том, и в другом случае не только при помощи российской авиации, но и офицеров сухопутных войск и специальных подразделений РФ, переброшенных в Сирию. За год Москва выслушала десятки и сотни обвинений со стороны стран Запада и США: от вмешательства во внутриполитическую борьбу на стороне президента Башара Асада до бомбардировок мирных жителей, но каждый раз все опровергала, придерживаясь ранее выбранного курса. Сомнений в том, что кампания в 2017 году будет набирать обороты, практически нет, а значит, и роль российских вооруженных сил в республике — со всеми вытекающими последствиями — будет только возрастать.

С начала операции — 30 сентября 2015 года — российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры"

На заседании коллегии Сергей Шойгу несколько раз акцентировал внимание на предварительных итогах сирийской операции. "Действия воздушно-космических сил России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране (Сирии.— "Власть"), предотвращен распад сирийского государства,— заявил министр.— Разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны, освобождены города Алеппо и Эль-Карьятайн". Всего от боевиков, по его словам, было освобождено более 12 тыс. кв. км территории и 499 населенных пунктов. С начала операции — 30 сентября 2015 года — российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".

В начале 2016 года обстановка в Сирии действительно оставляла желать лучшего, вспоминает источник "Власти" в органах военного управления. Боевики в полной мере освоили кустарное производство отравляющих и взрывчатых веществ, крупнокалиберных орудий, минометных систем и тяжелой артиллерии, умело группировались и грамотно планировали наступление. Сирийские же правительственные войска были слабы и в большинстве своем не приспособлены для ведения военных действий: примерно из 130 тыс. человек, которые Генштаб ВС Сирии заявлял в качестве реальной силы, боеспособными оказались лишь 20-25 тыс. Именно они на первых порах одерживали тактические победы, но о стратегическом успехе при такой расстановке говорить просто не приходилось. Такое положение дел в корне меняло расклад сил: нужно было не просто прикрывать правительственные войска с воздуха в момент наступления на позиции боевиков, но и обеспечивать им поддержку на земле, что означало бы принципиальное изменение формата с военно-воздушной операции на полномасштабную. Идти на такой шаг российское руководство не хотело: введение сухопутного контингента в Сирию до предела накалило бы обстановку с коалицией, возглавляемой США. Пришлось искать экстренные выходы из ситуации.

Сначала в район Хамрат провинции Хомс были направлены артиллеристы-наводчики, которые осуществляли корректировку огня по противнику из шести гаубиц "Мста-Б", переброшенных туда из Кемерово для усиления правительственной армии. На местах военные советники помогали составлять Генштабу ВС Сирии планы действий, а пилоты самолетов Су-24М и Су-34 осуществляли массированные бомбардировки по позициям боевиков. Такие шаги помогали достичь временного эффекта: сирийские войска мобилизовали ресурсы, но для перелома этого было недостаточно. В тот момент уже никто не считал боевиков "Исламского государства" дикарями с автоматами.

К началу марта 2016 года состав авиагруппы в Хмеймиме превысил 70 машин: эксперты считали, что Минобороны РФ вот-вот доведет их количество до сотни и начнет усиленный обстрел позиций и инфраструктуры боевиков. Однако президент принял решение начать вывод основных сил и средств из Сирии, приказав оставить там только оружие и технику, необходимую для защиты группировки и ведения огня по террористам. В течение недели состав авиагруппы уменьшился до 40 самолетов, а в скором времени президенты России и США договорились ввести в Сирии режим перемирия, главной целью которого стало разделение "умеренной оппозиции" от террористов. Логика была проста: нужно составить списки оппозиционных группировок, по которым удары не должны были бы наноситься ни одной из сторон. Выделив их, можно было бы обозначить для нанесения совместных ударов районы и провинции, где находятся террористы. Эта цель в итоге так и не будет выполнена, как считают в Кремле и МИД РФ, по вине администрации президента США Барака Обамы.

Были в 2016 году и успехи. Крупнейший из них относится к марту, когда правительственные войска выбили исламистов из Пальмиры. Именно там, по словам источников "Власти" в Генштабе ВС РФ, крайне успешно были задействованы силы специальных операций — малочисленные подразделения, предназначенные для проведения локальных операций и диверсий. В частности, офицеры именно этого подразделения занимались наводкой целей для авиации, а также участвовали в локальных боях, ликвидируя лидеров боевиков. Без их поддержки решить эту задачу армии Башара Асада было бы просто невозможно, убеждены в Минобороны РФ: вариант с созданием нескольких батальонно-тактических групп из числа наиболее подготовленных сирийских военнослужащих провалился, и все задачи по планированию и проведению операции (включая разминирование территорий) легли на плечи российских офицеров. Впоследствии все силы правительственной армии были брошены в некогда второй по величине город Сирии — Алеппо. Однако уже в декабре Пальмира падет: оставшиеся в городе силы не смогут оказать сопротивления перегруппировавшимся боевикам, прибывшим из иракского Мосула. Сейчас, по данным "Власти", сирийцам, вышедшим из города, предстоит удержать существующие позиции, а после — ждать подкрепления из Алеппо. Помогать им вновь войти в Пальмиру будут спецподразделения РФ.

Всего же за время операции было ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, до 1,5 тыс. единиц военной техники, а также 35 тыс. боевиков. По словам Сергея Шойгу, у бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 ракетных систем залпового огня и 418 самодельных РСЗО, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия.

С военной точки зрения операция дала многое и Минобороны РФ: в новых условиях была опробована техника (истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-8 и Ми-24П, а также самолеты разведки) и вооружение (системы ПВО С-400 и С-300В4, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, крылатые ракеты "Калибр", а также Х-101 и Х-555). Часть вылетов "стратегов" осуществлялась с иранского аэродрома Хамадан. Для выполнения боевых задач в октябре впервые был привлечен авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов": самолеты его авиакрыла (истребители МиГ-29К/КУБ и Су-33) совершали полеты над тем же Алеппо, осуществляя разведку театра действий. По одному самолету каждого типа было потеряно, однако произошло это не в боевых условиях и пилоты не пострадали. Как ожидается, крейсер пробудет в Средиземном море до начала февраля 2017 года, после чего отправится на 35-й судоремонтный завод для ремонта и модернизации.

Помимо технических аспектов военные преследовали в Сирии и другую цель: на всех масштабных учениях последних лет они отрабатывали переброску личного состава из мест постоянной дислокации на незнакомые полигоны для создания там разнородных соединений. С этой задачей подразделения справились, а начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что опыт сирийской кампании был учтен во время проведения стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" в сентябре.

Со слов Владимира Путина известно, что пять месяцев войны обошлись военному бюджету в 33 млрд руб. (без учета пополнения арсеналов и ремонта техники)

От сирийской кампании были не только дивиденды, но и расходы. Официально они никогда не раскрывались: со слов Владимира Путина известно, что пять месяцев войны обошлись военному бюджету в 33 млрд руб. (без учета пополнения арсеналов и ремонта техники). Высокопоставленный источник "Власти" в Минобороны РФ утверждает, что часть этих средств была перекинута за счет отказа от проведения учений на территории России, часть — за счет экономии других статей бюджета. По данным "Власти", содержание группировки в Хмеймиме (не менее 50 летательных аппаратов, системы ПВО, военный и обслуживающий персонал) и Тартусе (комплексы С-300В4, корабли и арсеналы), а также маневры "Адмирала Кузнецова" должны уложиться примерно в 120-130 млрд руб.

Сирийский вопрос стал одним из самых острых в отношениях Кремля и Белого дома: каждая из сторон считала, что действует правильно, и практически все попытки договориться хоть о каком-то сотрудничестве (за исключением меморандума по предотвращению инцидентов в воздухе) провалились. Высокопоставленный дипломатический источник "Власти" считает, что шансы скоординировать совместные действия в Сирии все-таки были: глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри прилагали "максимум усилий, чтобы найти точки соприкосновения", но несговорчивость Пентагона и Минобороны РФ, торпедировавших соглашения дипломатов, привела практически к полному разрыву отношений. В итоге американские и российские военные поддерживали тех, кого считали нужными, и воевали с теми, с кем считали необходимым. Собеседник "Власти" считает, что при новом президенте США Дональде Трампе шансы "реорганизовать военно-дипломатические договоренности" будут, но больших иллюзий призывает не питать: "Судить о новой администрации Белого дома и Пентагона будем только по делам".

Геополитические дивиденды из операции России в Сирии все-таки были извлечены. В июне Москва и Анкара предприняли шаги по восстановлению отношений, которые, казалось, были безвозвратно испорчены инцидентом с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым 24 ноября 2015 года истребителями ВВС Турции на сирийско-турецкой границе. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения, которые Владимир Путин принял, после чего российская сторона начала размораживать сотрудничество. А в августе Турция подключилась к кампании в Сирии, начав операцию "Щит Евфрата". С участием сирийской оппозиции турецкие военные взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии и начали наступление на город Эль-Баб. В перспективе от террористов должно быть зачищено примерно 5 тыс. кв. км территории для последующего создания там зоны безопасности для беженцев.

Несговорчивость Пентагона и Минобороны России порушили все соглашения дипломатов по Сирии (Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри) Источник: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2017 году ставка в решении сирийской проблемы будет сделана не только на Турцию, но и на Иран. Отношения с Тегераном были переменчивыми, говорит "Власти" офицер Генштаба ВС РФ: они привлекли ливанскую "Хезболлу" к участию в совместных операциях с армией Башара Асада, но обещанного подкрепления в лице Корпуса стражей исламской революции в Сирии никто не дождался. Сейчас же, по сведениям "Власти", Москве и Тегерану удалось урегулировать вопросы с задействованием авиабазы Хамадан. Иранские инструкторы займутся усиленным обучением сирийских спецподразделений и, наравне с российскими военными советниками, будут участвовать в планировании операций.

Иван Сафронов