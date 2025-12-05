Строятся две дивизии атомных подводных лодок



Сборочно-стапельный цех №42 завода "Севмаш"

Источник: Екатерина Соловьева / Коммерсант Сборочно-стапельный цех №42 завода "Севмаш"Источник: Екатерина Соловьева / Коммерсант

Техническое переоснащение производства позволит в будущем приступить к строительству АПЛ 5-го поколения типа "Хаски"

На сегодня, 23 декабря, в Северодвинске запланирована закладка последнего в серии ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Князь Пожарский". Приказ о наименовании корабля подписал главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Королев. На "Севмаше" продолжается строительство РПКСН "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III". Работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны России. "Князя Владимира" выведут из 55-го цеха завода в 2017 году. Все последующие корабли этой серии также будут спущены на воду в установленные сроки и своевременно переданы российскому Военно-морскому флоту, рассказал в интервью агентству RNS гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко. Он также отметил, что объемы работ по гособоронзаказу будут расти, а техническое перевооружение производственных мощностей позволит в будущем приступить к строительству атомных подводных лодок пятого поколения типа "Хаски".

Помимо ракетных подводных крейсеров стратегического назначения на "Севмаше" одновременно строятся многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Архангельск", "Казань", "Красноярск", "Новосибирск" и "Пермь" усовершенствованного проекта 885М (08851) "Ясень-М". Для атомных подводных лодок проекта 885 частично поставлялось оборудование из Украины, но к настоящему времени уже найдены российские поставщики аналогичной продукции и новые АПЛ на 100% укомплектованы оборудованием отечественного производства. Изменения проекта касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и материалов, которые поставляет российский производитель.

Одновременно со строительством лодок идет ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и его модернизация по проекту 11442М. Кроме того, специалисты предприятия оказывают техническое содействие в эксплуатации индийского авианосца "Викрамадитья". На предприятии надеются продолжать эту работу при эксплуатации авианосца на протяжении 40 лет.

Владимир Гундаров