Уральское КБ трансмаш. От "тридцатьчетверки" к "Армате"



Модернизированный танк Т-72Б3

Источник: МО РФ Модернизированный танк Т-72Б3Источник: МО РФ

"Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" по праву занимает ведущее место среди предприятий танкостроительной отрасли России. Оглядываясь на путь, пройденный прославленным конструкторским бюро за 75 лет плодотворной работы на тагильской земле, следует отметить, что коллектив АО "УКБТМ" прошел его с честью, качественно и в срок выполняя поставленные задачи, постоянно совершенствуясь, внедряя инновационные решения на различных по назначению машинах. Несмотря на все трудности, возникающие на пути, АО "УКБТМ" доказало, что закономерно является лидером мирового танкостроения. В то же время сформировавшаяся за десятилетия напряженной работы тагильская школа танкостроения на деле продемонстрировала правильность и эффективность подхода к решению поставленных задач, а также высокий уровень конкурентоспособности технических решений, заложенных в изделиях КБ. Учитывая общую ситуацию, сложившуюся в настоящее время в международном танкостроении, а также возможности и потенциал АО "УКБТМ", можно с уверенностью говорить о том, что подобная тенденция сохранится и в дальнейшем.

Лучший средний танк войны

Осень 1941 года. Враг на подступах к Москве. 12 сентября 1941 года выходит постановление СНК СССР № 6670 об эвакуации завода № 183 из Харькова на Уральский вагоностроительный завод. 18 сентября 1941 года с завода вышел первый эшелон с людьми и оборудованием, который уже 1 октября прибыл на Урал, в Нижний Тагил. Среди прибывших были и специалисты отдела 520 главного конструктора завода, перед которыми стояла задача государственной важности - обеспечение изготовления новейшего среднего танка Т-34, разработанного в 1939 году под руководством М.И. Кошкина, на площадях Уралвагонзавода. Практически сразу по прибытии на новое место коллектив включился в работу по оптимизации конструкции машины и адаптации огромного объема конструкторской документации к технологии поточно-конвейерного производства, характерной для Уралвагонзавода. Следует отметить, что на начальном этапе своей работы в Нижнем Тагиле отдел испытывал серьезную нехватку специалистов. Поэтому в соответствии с приказом директора завода № 117 от 9 ноября 1941 года в его состав были дополнительно включены сотрудники других подразделений завода № 183 и Уралвагонзавода.

В ходе дальнейшей работы основные усилия коллектива, возглавляемого главным конструктором А.А. Морозовым, были направлены на совершенствование "тридцатьчетверки" - повышение надежности и боевого потенциала. Результатом титанической работы стало создание в течение последующих четырех лет целого ряда опытных образцов и нескольких серийных модификаций, в том числе лучшего среднего танка Второй мировой войны - Т-34-85. "Тридцатьчетверка", доказавшая в жестоких боях свое превосходство над аналогичными танками противника, стала образцом для подражания как в годы войны, так и в послевоенное время.

Первые послевоенные

В 1944 году был создан новый танк - Т-44, передавший эстафету от легендарной "тридцатьчетверки" семейству послевоенных боевых машин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1944 года коллектив отдела за выдающиеся заслуги в деле создания Т-34 и за дальнейшее повышение его боевых качеств был награжден орденом Ленина, а главному конструктору А.А. Морозову, М.И. Таршинову, Н.А. Кучеренко, А.А. Молоштанову, Б.А. Черняку и Я.И. Барану была присуждена Государственная премия.

В дальнейшем коллективом КБ был разработан танк Т-54, который в 1946 году был принят на вооружение и в последующем подвергался неоднократной модернизации. Кроме того, в первые послевоенные годы была начата разработка бронированного тягача БТС-2, завершившаяся его принятием на вооружение Советской армии в 1955 году.

В течение 1950-х годов часть сотрудников КБ, эвакуированных из Харькова, вернулась обратно. Среди них был и А.А. Морозов, получивший в октябре 1951 года назначение главным конструктором завода № 75 в Харькове. Однако большая часть коллектива КБ продолжила свою трудовую деятельность в Нижнем Тагиле.

В 1953 году отдел 520 возглавил Л.Н. Карцев. Под руководством нового главного конструктора были разработаны танки Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-55А, Т-62, их командирские модификации, ракетный истребитель танков ИТ-1, целый ряд опытных образцов, в том числе такие как танки с ГТД - "объект 167Т" и "объект 166ТМ". В 1968 году на основе танка Т-64А был создан опытный образец "объект 172", в конструкции которого использовался технический задел КБ и отечественного танкостроения предыдущих лет. Многие технические решения, заложенные в "объекте 172", в дальнейшем были реализованы на легендарном танке Т-72.

Новая легенда

В 1969 году во главе отдела становится В.Н. Венедиктов. Под его руководством была окончательно отработана конструкция Т-72, а сам танк был принят на вооружение Советской армии в 1973 году и в следующем году внедрен в серийное производство. Новый танк воплотил в себе лучшие традиции российского танкостроения и стал базовым для создания в 1970-1980-х годах целого ряда модификаций при его модернизации (Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1, Т-72М, Т-72М1, Т-72С и др.). Кроме того, при активном участии специалистов КБ во второй половине 1980-х годов на УВЗ было внедрено в серийное производство целое семейство инженерных и специальных машин: МТУ-72, БРЭМ-1, шасси для ИМР-2, ИМР-2М. Велись работы и по другим машинам.

В 1971 году отдел 520 в соответствии с приказом министра оборонной промышленности объединился с опытным производством и получил наименование "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1986 года за разработку и внедрение в серийное производство танка Т-72 и его модификаций коллектив УКБТМ был награжден вторым орденом - орденом Октябрьской революции. Главный конструктор В.Н. Венедиктов был удостоен высоких званий Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии (дважды), заслуженного деятеля науки и техники. Звания лауреата Государственной премии был удостоен также ряд ведущих специалистов КБ: В.Л. Балюк, В.М. Быстрицкий, Ю.Н. Нейгебауэр, В.Д. Тумасов, Ю.Н. Кондратьев, Л.С. Долгов.

Самый востребованный в мире танк

В 1987 году главным конструктором УКБТМ стал В.И. Поткин. Благодаря его усилиям в сложнейшей финансово-экономической обстановке, в условиях хронического недофинансирования выполнявшихся работ удалось не только сохранить КБ, его творческий потенциал, но и в значительной степени модернизировать производственную и исследовательскую базы предприятия, начать обеспечивать отделы современной вычислительной техникой. Под руководством В.И. Поткина коллектив конструкторского бюро продолжал вести интенсивные работы по дальнейшему совершенствованию отечественной бронетанковой, инженерной и специальной техники. В конце 80-х - первой половине 90-х годов УКБТМ совместно с ГУП "ПО УВЗ" разработало и внедрило в серийное производство танк Т-90, его экспортный вариант Т-90С. Одновременно была разработана и принята на вооружение и командирская модификация - танк Т-90К. Летом 1999 года три опытных образца танка Т-90С приняли участие в тяжелейших испытаниях в индийской пустыне Тар. Успешное их завершение в значительной степени позволило индийской стороне принять решение о закупке крупной партии Т-90С и лицензионном производстве этих машин. В настоящее время благодаря своей исключительной надежности, простоте в обслуживании и неприхотливости в эксплуатации этот танк по-прежнему остается одним из самых востребованных образцов на рынке вооружения - многие армии мира желают видеть у себя на вооружении эти боевые машины.

Картина работы, проделанной УКБТМ в 1990-х годах, была бы неполной, если не упомянуть о серии инженерных машин, разработанных под руководством В.И. Поткина. В их числе бронированная машина разминирования БМР-3М, а также инженерные машины разграждения ИМР-3, ИМР-3М. Последние успешно прошли государственные испытания и приказом министра обороны РФ от 30 января 1999 года были приняты на вооружение Российской армии. ИМР-3М поставляется АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на экспорт, а с 2017 года в рамках гособоронзаказа и для Российской армии.

Главной же задачей, стоявшей перед КБ в последнем десятилетии ХХ века и в начале 2000-х годов, безусловно, было создание перспективного основного боевого танка, получившего в опытной разработке индекс "изделие 195" и известного также по публикациям в СМИ как танк Т-95. Работа над этой боевой машиной, начавшаяся с конца 80-х годов, ознаменовала собой новый этап в развитии отечественного танкостроения, так как предполагала создание качественно иной машины с гораздо более высоким уровнем защиты экипажа, автоматизации процессов, огневой мощи, насыщенности современной электроникой и динамических характеристик. К 2009 году коллектив КБ выполнил гигантский объем работ по данной тематике - изделие вышло на этап проведения государственных испытаний. Однако в силу ряда причин перспективный танк, намного опередивший свое время и до сих пор не имеющий аналогов за рубежом, так и осталось опытным образцом. Тем не менее работа по его созданию не пропала даром, накопленный научно-технический задел использовался при разработке в рамках ОКР "Армата" унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы.

Весомый вклад был сделан коллективом КБ и в народное хозяйство страны. В различное время была разработана конструкторская документация для изготовления агрегатов и нефтебуровых установок, экскаваторов на базе трактора "Беларусь", отдельных агрегатов и узлов для сельхозмашин. ФГУП "УКБТМ" совместно с АО "Пневмостроймашина" и ФГУП "ПО "Уралвагонзавод" разработало и внедрило в серийное производство универсальный малогабаритный погрузчик многоцелевого назначения ПУМ-500, его модификации и широкую номенклатуру навесного оборудования к ним. Результатом совместной работы ФГУП "УКБТМ", АО "Тяжэкс" и ФГУП "ПО "Уралвагонзавод" явилось создание и освоение в серийном производстве гусеничного и колесного полноповоротных гидравлических экскаваторов ЭО-5126 и ЭО-33211 соответственно.

В новом, ХХI веке предприятием были также разработаны:

- танк Т-90А, принятый на вооружение и являющийся наиболее современным танком Российской армии. Его высокие боевые и технические характеристики были подтверждены в ходе боестолкновений в Сирии;

- танк Т-90М, представляющий дальнейшее развитие танков семейства Т-90 и воплотивший в себе лучшие достижения российского танкостроения. Сочетание боевых и технических характеристик позволяет экипажу успешно вести боевые действия в любом регионе, в различных климатических и погодных условиях, в любое время суток. При этом танк Т-90М сохранил традиционные для российских танков низкий силуэт, оптимальную массу, высокие показатели подвижности и способность с ходу на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия;

- танк Т-90МС - модернизированный вариант танка Т-90С, значительно превосходящий его по всем характеристикам и отвечающий требованиям, предъявляемым к современным основным боевым танкам. Успешные испытания танка Т-90МС в 2015 году в экстремальных условиях пустынной местности подтвердили высокие характеристики этой боевой машины. Следует также отметить, что Т-90МС по совокупности характеристик превосходит современные зарубежные образцы;

- принципиально новые боевые машины - высокозащищенные многоцелевые машины огневой поддержки БМПТ и БМПТ-72. Сочетание в каждой из этих машин мощного вооружения с большим боекомплектом, совершенных средств поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты обеспечивает значительное превосходство этих боевых машин над лучшими образцами зарубежных боевых бронированных машин, например, над американской БМП М2А2 "Брэдли";

- бронированная машина разминирования БМР-3МА;

- бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М;

- различные по назначению и техническим характеристикам образцы дорожно-строительной техники.

Большая часть этих машин была разработана под руководством главного конструктора В.Б. Домнина, возглавившего КБ в сентябре 1999 года.

Одновременно в начале 2000-х годов в конструкторском бюро активизировались работы по модернизации ранее изготовленных танков семейства Т-72 в интересах Российской армии и иностранных заказчиков. В этом нет ничего удивительного, поскольку при создании "семьдесятдвойки" разработчиками в нее был заложен мощный модернизационный потенциал, позволяющий и сейчас, спустя десятилетия, при относительно небольших затратах обеспечивать высокие боевые и технические характеристики изделия. Это дает возможность модернизированным танкам достойно конкурировать с современными зарубежными образцами. Результатом этой работы стало создание коллективом КБ в 2002-2012 годах нескольких вариантов модернизированного танка Т-72, два из которых (Т-72БА и Т-72Б3) были приняты на вооружение. Еще одним наглядным примером успешности работ в этом направлении является выполнение в настоящее время Уралвагонзаводом большого контракта на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-72 в интересах Российской армии.

Новое поколение

Венцом деятельности АО "УКБТМ", входящего в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", в новом веке стала работа, проведенная под руководством главных конструкторов В.Б. Домнина (на начальной стадии) и А.Л. Терликова, возглавившего КБ с ноября 2011 года, по созданию в рамках ОКР "Армата" унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы. Модульность конструкции и заложенный технический потенциал, по мнению разработчиков, обеспечат высокую гибкость, минимизацию времени разработки и отладки широкой линейки перспективных изделий. В то же время это позволит на протяжении всего жизненного цикла изделий, разработанных на базе платформы, выполнять комплексные модернизации, обеспечивая значительный рост тактико-технических характеристик без кардинальных доработок основных конструктивных элементов платформы. Потенциал, заложенный в создаваемые в рамках данной ОКР изделия, позволит в ближайшее время обеспечить превосходство над нашими конкурентами. Эти перспективные образцы являются локомотивом технического прогресса в АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".

Прохождение первенцев семейства "Армата" - танка Т-14 и БМП Т-15 в составе парадных расчетов по Красной площади 9 мая 2015 года, а также демонстрация их на международной выставке вооружения RAE-2015 вызвали настоящий фурор как среди специалистов, так и среди людей, интересующихся историей отечественного танкостроения, простых граждан, придав им чувство гордости за свою страну.

Дмитрий Геннадьевич Колмаков - инженер-конструктор 1-й категории АО "УКБТМ"