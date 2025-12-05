ИЭМЗ "Купол": стабильность совершенства



Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»

Источник: http://sadko.biz/ Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»Источник: http://sadko.biz/

Предприятие выполняет гособоронзаказ и продолжает техперевооружение

Уходящий 2016 год для предприятий оборонной отрасли России был наполнен напряженным трудом - продолжалось масштабное перевооружение Российской армии на современные типы оружия. Активное участие в этом перевооружении принимал и принимает Ижевский электромеханический завод "Купол" - ведущее предприятие России по производству зенитно-ракетных комплексов малой дальности семейства "Тор" - основы ПВО дивизионного звена Сухопутных войск. В уходящем году завод продемонстрировал стабильное развитие, качественное и своевременное выполнение государственного заказа. Хотя итоги работы за год еще не подведены, можно с уверенностью сказать, что 2016 год был для ИЭМЗ успешен.

"Стелс" для "Тора" не помеха

В течение года завод отгрузил Российской армии несколько партий своих изделий. Все отгрузки прошли в срок или с опережением срока. Госприемка подтвердила высокое качество выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" продукции. Еще одним подтверждением качества изготовления и высоких тактико-технических характеристик ЗРК ижевского производства являются практические стрельбы, которые проводятся регулярно на различных полигонах. В 2016 году прошла целая серия успешных стрельб ЗРК семейства "Тор". Испытания проводились в различных погодных и климатических условиях, в сложной мишенной обстановке. Использовавшиеся мишени в максимально возможной степени повторяли характеристики современных самолетов, ракет "воздух-поверхность" и "поверхность-поверхность", других возможных средств воздушного нападения и обладали малой эффективной поверхностью рассеяния и пониженным инфракрасным излучением. Ижевские ЗРК подтвердили свои возможности по успешному поражению целей с величиной ЭПР 0,1 кв. м, то есть выполненных по технологии "стелс".

Стрельбы 2016 года не только в очередной раз подтвердили высокие тактико-технические характеристики ЗРК семейства "Тор", но и стали важным источником информации для проведения дальнейшей модернизации зенитно-ракетных комплексов. На основе анализа этой информации принимаются конструкторские решения, разрабатываются конкретные меры по совершенствованию изделий. ИЭМЗ "Купол" сегодня не просто завод, а крупный научно-производственный комплекс. Предприятие не только производит ЗРК, но и разрабатывает их, ведет обширные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по модернизации изделия. Как сообщил заместитель генерального директора по техническому развитию ИЭМЗ "Купол" Виктор Викторович Виснер: "Сегодня в плане НИР и ОКР у нас - 22 темы. Как ранее проведенные, так и ныне ведущиеся работы по совершенствованию комплекса "Тор" позволяют Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" заслуженно гордиться своей продукцией, быть уверенным в том, что наши ЗРК полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к зенитным ракетным комплексам ПВО".

Темпы перевооружения ускоряются

Производство все более совершенной техники требует совершенствования самих производственных мощностей предприятия. В уходящем году продолжились крупномасштабные работы по техническому перевооружению ИЭМЗ "Купол", которые были начаты еще в 2008 году и с тех пор идут все ускоряющимися темпами. В настоящий момент предприятие практически ушло от "точечной" замены оборудования и перешло к комплексной реконструкции, при которой обновляется не отдельный станок, а оборудование целого участка цеха. Весь новый технический парк приобретается с учетом сегодняшних достижений научно-технического прогресса. Замена оборудования коснулась всех цехов предприятия. При закупках выбирается оборудование, обеспечивающее высокий уровень производительности и снижение трудоемкости, повышающее качество и увеличивающее выход годных деталей, обладающее возможностью быстрой переналадки.

Работа по реконструкции предприятия в настоящий момент ведется в рамках проекта "Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса "Тор", стартовавшего в 2014 году. В этом проекте были несколько смещены приоритеты: раньше больший упор делался на механосборочное производство. Сегодня оно заметно обновилось, и теперь завод большее внимание уделяет сборочно-монтажному производству. "В общей сложности на техническое перевооружение в 2016-2018 годах планируется выделить свыше 3 млрд руб. Результатом этой работы должно стать не просто современное предприятие, а предприятие, которое будет оставаться современным еще многие и многие годы. Техническое перевооружение, которое ведется сегодня на АО "ИЭМЗ "Купол", - это основа будущей стабильной работы завода", - говорит главный технолог ИЭМЗ "Купол" Александр Петрович Коровин.

Обновление средств производства сопровождается внедрением новых технологий. Благодаря новому оборудованию заметно уменьшается трудоемкость и сокращается цикл изготовления детали. В ряде случаев работа нового оборудования оказывается построена уже на совсем иных принципах, нежели у старого. Внедрение новых технологий позволяет наряду с ростом производительности повысить процент выхода годных деталей (до 10%) и значительно снизить затраты на материалы и энергоносители.

И гражданская тематика тоже

При закупке оборудования и внедрении новых технологий АО "ИЭМЗ "Купол" ориентируется на обеспечение экологичности производства и сохранение здоровья работников, при приобретении нового оборудования завод старается уходить от вредных производств. Так, в частности, на ИЭМЗ "Купол" полностью отказались от экологически вредного фотохимического способа нанесения изображений и надписей на планках и лицевых панелях - сегодня эти задачи решаются с использованием лазерного технологического комплекса для маркирования и микрообработки. От традиционной, достаточно вредной технологии обезжиривания деталей перед обработкой удалось отказаться благодаря внедрению современной установки для обработки деталей перхлорэтиленом с внутренним контуром для фильтрации, при котором отсутствуют как вредные выбросы, так и контакт работника с химически активными веществами.

Высокие технологии оборонного производства АО "ИЭМЗ "Купол" активно использует и в производстве гражданской продукции. В этой сфере предприятие ориентировано на выпуск продукции высоких технологий. Производство гражданской продукции развивается в нескольких направлениях. Так, на Ижевском электромеханическом заводе введен в эксплуатацию научно-экспериментальный комплекс нанотехнологий. Отработаны технологии получения около 20 типов различных металлосодержащих наноструктур в углеродных оболочках: на основе никеля, кобальта, меди, железа и т.д. Дочернее предприятие ИЭМЗ "Купол" - завод "Рестер" - производит высокотехнологичные медицинские препараты - растворы для перитонеального диализа. Также уже сравнительно давно ИЭМЗ "Купол" реализует проект по производству особо чистых материалов, которые находят широкое применение в микроэлектронике. Продукция поставляется зарубежным компаниям - изготовителям микрочипов со сверхплотным монтажом, где расстояние между контактами менее 0,18 микрона.

Среди других направлений гражданской продукции: теплотехника, климатотехника, в том числе установки кондиционирования воздуха для РЖД, вентиляционные системы для атомной промышленности, изделия производственно-технического назначения для автомобильной промышленности и медицины. Новое перспективное направление в деятельности АО "ИЭМЗ "Купол" - производство твердотельных волновых гироскопов (ТВГ). Гироскопические приборы нового поколения могут применяться в нефтедобыче, в судовых навигационных системах, в системе контроля качества автомобильных и железных дорог. Основные его достоинства перед остальными видами гироскопов - малые габариты, широкий динамический диапазон работы, небольшая потребляемая мощность, низкая чувствительность к воздействию внешних факторов и относительно низкая стоимость. Производство гражданской продукции на ИЭМЗ "Купол" постоянно развивается - расширяется номенклатура изделий, улучшаются их характеристики, совершенствуется производство.

Уверенность в будущем

Целый комплекс факторов, среди которых внедрение революционных разработок отечественной военно-технической мысли, регулярное техническое перевооружение производства, строгий контроль качества продукции, эффективный менеджмент и внимание к кадрам, позволяют Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" ставить перед собой масштабные цели и уверенно смотреть в будущее.

Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2У" (в экспортном варианте - "Тор-М2Э", на колесной базе - "Тор-М2К", в модульном исполнении - "Тор-М2КМ") - лучший ЗРК в своем классе в мире. Комплекс способен отражать атаку средств воздушного нападения, летящих со скоростью до 700 м/с, на высотах от 10 до 10000 м и дальностях от 1 до 15 км. ЗРК "Тор-М2У" обладает высочайшей огневой производительностью и может обстреливать 4 цели 4 ракетами одновременно, работая по принципу: "одна цель - одна ракета". Комплекс способен бороться с БПЛА, с "зависшими" вертолетами, с целями, выполненными по технологии "стелс". Осенью 2015 года ЗРК "Тор-М2У" впервые в мире произвел захват и поражение цели на ходу.

Андрей Анатольевич Солдаткин - инженер