"Севмаш" намерен сдавать ВМФ по две атомные подлодки в год



Атомный стратегический подводный ракетоносец «Александр Невский» проекта 955 «Борей». Атомный стратегический подводный ракетоносец «Александр Невский» проекта 955 «Борей».

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 23 дек - РИА Новости. "Севмаш" в ближайшее время будет сдавать Военно-морскому флоту по две атомных подлодки в год, сообщил журналистам в пятницу заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

На "Севмаше" в пятницу состоялась торжественная церемония закладки последней в серии из восьми АПЛ проекта "Борей". Указом главкома ВМФ подводному крейсеру стратегического назначения присвоено наименование "Князь Пожарский".

""Севмаш" всегда был гордостью отечественного кораблестроения, поэтому Военно-морской флот абсолютно уверен, что те сложные задачи, которые перед вами стоят - вы нам сейчас должны будете сдавать по две подлодки в год - вы выполните", - сказал Бурсук.