"Севмаш" намерен сдавать ВМФ по две атомные подлодки в год
|
Отрасли и сферы: Флот + Гос. регулирование и финансирование, Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Атомный стратегический подводный ракетоносец «Александр Невский» проекта 955 «Борей».
СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 23 дек - РИА Новости. "Севмаш" в ближайшее время будет сдавать Военно-морскому флоту по две атомных подлодки в год, сообщил журналистам в пятницу заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.
На "Севмаше" в пятницу состоялась торжественная церемония закладки последней в серии из восьми АПЛ проекта "Борей". Указом главкома ВМФ подводному крейсеру стратегического назначения присвоено наименование "Князь Пожарский".
""Севмаш" всегда был гордостью отечественного кораблестроения, поэтому Военно-морской флот абсолютно уверен, что те сложные задачи, которые перед вами стоят - вы нам сейчас должны будете сдавать по две подлодки в год - вы выполните", - сказал Бурсук.
23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 "Бореи" с "Булавой": самая эффективная часть российской ядерной триады
26.12.2016 Атомные подлодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М" спустят на воду в 2017 году
26.12.2016 На "Севмаше" заложат восьмую атомную подлодку "Борей"
26.12.2016 "Если думаете, что мы только молотками умеем махать, вы сильно заблуждаетесь"
26.12.2016 Последний атомный ракетоносец в серии из восьми "Бореев" заложили в Северодвинске
23.12.2016 "Головной корабль проекта "Борей-А" будет выведен из цеха в 2017 году"
22.12.2016 Церемония закладки РПКСН «Князь Пожарский» для ВМФ России состоится в Северодвинске 23 декабря
19.12.2016 На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»