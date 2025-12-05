Источник: гендиром "Рособоронэкспорта" назначен глава "Вертолетов России"
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Александр Михеев
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости/Прайм. Генеральным директором "Рособоронэкспорта" назначен гендиректор "Вертолетов России" Александр Михеев, сообщил РИА Новости источник в сфере ВТС.
"Александр Михеев, ранее возглавлявший холдинг "Вертолеты России", советом директоров в пятницу утвержден на должность генерального директора "Рособоронэкспорта", - сообщил собеседник РИА Новости.
Контракт Анатолия Исайкина с "Рособоронэкспортом" истек 17 декабря 2016 года.
"Наблюдательным советом "Ростеха" в пятницу Александр Михеев утвержден в должности генерального директора "Рособоронэкспорта", - сообщил собеседник агентства.
23.12.2016
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