Обама одобрил порядок поставок сирийской оппозиции ПЗРК



Война в Сирии

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив Война в СирииИсточник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

До этого американские законодатели никак не регламентировали процесс поставок ПЗРК в Сирию, при этом прямой запрет не вводился

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама в пятницу подписал закон о финансировании и политике министерства обороны на 2017 финансовый год. В нем регламентируются действия Пентагона по поставкам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской вооруженной оппозиции.

До этого американские законодатели никак не регламентировали процесс поставок ПЗРК в Сирию, прямой запрет при этом не вводился.

Согласно тексту закона, если в министерстве посчитают такой шаг необходимым, шеф Пентагона сначала будет обязан представить профильным комитетам специальный доклад. В нем должны содержаться наименования группировок, детальные сведения о них, включая данные разведки, их географическое местонахождение, описание истории их участия в сирийском конфликте. Кроме того, минобороны должно обозначить точное количество ПЗРК и пояснить, как именно они будут доставлены в арабскую страну.

Чтобы выразить свои сомнения или протест против отправки партии такого оружия в Сирию, у законодателей будет лишь 30 дней.

В целом законом продлевается действие программы по подготовке и снабжению сирийской вооруженной оппозиции до 31 декабря 2018 года. США также продолжат оказывать поддержку Ираку в борьбе с терроризмом. Общая сумма, выделяемая на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), должна составить $1,16 млрд.