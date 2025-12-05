Обама одобрил порядок поставок сирийской оппозиции ПЗРК
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Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Глобальная безопасность
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Война в Сирии
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
До этого американские законодатели никак не регламентировали процесс поставок ПЗРК в Сирию, при этом прямой запрет не вводился
ВАШИНГТОН, 24 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама в пятницу подписал закон о финансировании и политике министерства обороны на 2017 финансовый год. В нем регламентируются действия Пентагона по поставкам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской вооруженной оппозиции.
До этого американские законодатели никак не регламентировали процесс поставок ПЗРК в Сирию, прямой запрет при этом не вводился.
Согласно тексту закона, если в министерстве посчитают такой шаг необходимым, шеф Пентагона сначала будет обязан представить профильным комитетам специальный доклад. В нем должны содержаться наименования группировок, детальные сведения о них, включая данные разведки, их географическое местонахождение, описание истории их участия в сирийском конфликте. Кроме того, минобороны должно обозначить точное количество ПЗРК и пояснить, как именно они будут доставлены в арабскую страну.
Чтобы выразить свои сомнения или протест против отправки партии такого оружия в Сирию, у законодателей будет лишь 30 дней.
В целом законом продлевается действие программы по подготовке и снабжению сирийской вооруженной оппозиции до 31 декабря 2018 года. США также продолжат оказывать поддержку Ираку в борьбе с терроризмом. Общая сумма, выделяемая на борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), должна составить $1,16 млрд.
25.12.2016
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