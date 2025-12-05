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СМИ: российская бронетехника станет умнее

26.12.2016 РИА Новости 91 0
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Тайфун-К
Опытные машины созданные в рамках ОКР "Тайфун" по программе "Тайфун-К"
Источник: http://rcforum.ru/

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российскую военно-автомобильную и бронетанковую технику оснастят новейшей информационно-управляющей системой "ГАЛС-Д4", сообщает газета "Известия".

Уникальная разработка существенным образом облегчит мониторинг состояния боевых машин: компьютер контролирует показатели датчиков, сообщает экипажу о возникших неисправностях, информирует командование о состоянии техники.

"ГАЛС-Д4" обеспечивает надежную навигацию, система также позволяет сохранять на защищенный носитель данные о местонахождении и состоянии машины за последние 10 лет.

В состав комплекса входят микропроцессорный, вычислительный и навигационный блоки. Информация выводится на сенсорный экран, находящийся перед глазами командира машины.

В настоящее время "ГАЛС-Д4" используется на ряде бронеавтомобилей семейства "Тайфун", находящих в опытной эксплуатации Минобороны.

24.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Тайфун
Компании
Минoбороны РФ
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ИТ

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