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Предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей до 2022 года

26.12.2016 РИА Новости 110 0
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Судостроительный завод „Пелла“
Ленинградский судостроительный завод „Пелла“
Источник: www.realred.ru

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Петербургское предприятие "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей нового поколения проекта 22800 для Военно-морского флота России до 2022 года, сообщил журналистам в субботу начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

В субботу он участвовал в торжественной закладке МРК проекта 22800 "Буря" на предприятии "Пелла".

"Планируется, что до 2022 года "Пелла" построит 18 малых ракетных кораблей проекта 22800", - сказал Воложинский.

На предприятии уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля нового поколения проекта 22800 - "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.

25.12.2016
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Россия

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