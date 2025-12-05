Десять наиболее важных событий 2016 года



21 октября 2016. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Источник: Dover-Marina.com 21 октября 2016. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш. Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»Источник: Dover-Marina.com

Политическое руководство России продолжает курс на совершенствование военной организации государства

Високосный 2016 год уходит, оставив свой неизгладимый след в истории. Россия – гоголевская «птица тройка», пролетела его даже не на «всех парах», а с ревом реактивных двигателей. Событий, волной захлестнувших страну, – не счесть, не счесть и славных дат. Только подумать, российский подводный флот в этом году отпраздновал свою 110-ю годовщину, а военно-морской авиации и инженерно-авиационной службе исполнилось 100 лет. В этом же году возникла новая силовая структура, получившая емкое наименование Росгвардия. С космодрома Восточный взлетала первая ракета, а космодром Плесецк отметил 50-летие с момента своего первого старта. Много что еще произошло. Редакция «НВО» провела тщательный анализ важнейших событий уходящего года и сделала традиционную выборку десяти наиболее важных их них.

1. Геральдический совет при президенте Российской Федерации одобрил систему знаков различия для государственных гражданских служащих Минобороны РФ.

Это событие датируется 29 января 2016 года и открывает наш ежегодный список «главной десятки». Оно является продолжением традиций уже переживших не один век. Появление гражданских служащих в армии и на флоте относится к концу XVIII века (в те времена их называли классными чиновниками, и они имели особые знаки различия, которые впоследствии использовали другие статские государственные ведомства).

Ношение формы и знаков различия современными гражданскими служащими Министерства обороны регламентируется федеральным законом. Носятся эти знаки на униформе нового образца. Цвет формы, которую предписано носить этой категории служащих, – черный или защитный, правила их ношения оговорены особо.

Весь перечень классных чинов разделен на 5 групп и 16 классов (чинов). Младшая (включает 3 класса) соответствует унтер-офицерскому уровню военных чинов, старшая (3 класса) приравнена к младшим офицерам, ведущая группа (3 класса) примерно соответствует старшим офицерам, главная группа (3 класса) находится в пределах полковник – генерал-майор и высшая группа (4 класса) приравнена к армейскому генералитету. Низшим чином в представленной иерархии является секретарь третьего класса, высшим – действительный государственный советник РФ первого класса.

2. В феврале начал работу Центр по примирению сторон в Сирии.

Координационный центр начал свою деятельность в Сирии в соответствии с российско-американскими договоренностями от 22 февраля о введении гуманитарной паузы.

Его штаб располагается на территории базы ВКС РФ Хмеймим. Он был создан для контроля выполнения условий прекращения огня сторонами конфликта, содействия развитию мирного процесса в стране и стимулирования перехода отношений Дамаска и оппозиции из состояния вооруженного конфликта в политическое русло. С первого дня своей работы центр выступал в качестве посредника между повстанцами и правительством Сирии, вел переговоры с группами, пожелавшими прекратить огонь, и занимался мониторингом выполнения мирных договоренностей. Кроме того, в круг его ответственности входит оказание гуманитарной помощи населению и организация эвакуации из районов боевых действий мирных жителей и боевиков, пожелавших прекратить огонь. Из сферы деятельности центра выпадают только те группы боевиков, которые признанны международным сообществом как террористические.

3. В уходящем году был произведен первый запуск ракеты с космодрома Восточный.

После долгих задержек в строительстве первой очереди космодрома, жестких мер, которые были приняты по инициативе президента страны по отношению к строителям этого важного государственного объекта, 28 апреля на космодроме Восточный состоялся долгожданный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», который прошел успешно. На околоземную орбиту были выведены три научных спутника. Один из них под наименованием «Ломоносов» (изготовлен АО «Корпорация «ВНИИЭМ» по заказу Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) был создан в целях реализации научно-образовательного проекта МГУ при участии ученых из США, Германии, Канады и др. стран. Его запуск должен был состояться еще в 2011 году, к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Второй – это так называемый малый спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» (Д – демонстратор). Он был создан совместными усилиями научных сотрудников Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева (СГАУ) и специалистов ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ «Прогресс», Самара). Третий спутник SamSat-218 («СамСат-218») весит всего 10 кг, и это первый студенческий наноспутник. Студенты и ученые Самарского государственного аэрокосмического университета работали над ним с 2014 года. Предназначен он для отработки алгоритмов управления ориентацией наноспутников.

Скандальная известность космодрому Восточный пришла уже в 2012 году, именно тогда стали говорить о невыполнении подрядчиком сроков строительства и отсутствии оплаты труда рабочих. Это произошло спустя два года с начала строительства космодрома. Так реализация амбициозного проекта, предусматривающего создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара», чья площадь занимает около 700 кв. км, оказалась на грани срыва. По итогам 2015 года общий ущерб от деятельности бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства оценивался правоохранительными органами в 5,4 млрд руб., против них было возбуждено 36 уголовных дел в связи с невыплатой зарплат и невыполнения обязательств по строительству объекта.

4. По результатам комплексной проверки Минобороны произошла скандальная полная замена командования Балтийского флота.

Минобороны провело с 11 мая по 10 июня комплексную проверку соединений и частей Балтийского флота в Калининградской области. За сухой формулировкой о том, что «вскрыты нарушения при строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры, жилья, организации питания и обслуживания в военных городках», последовали, как говорят военные, «жесткие оргштатные выводы», иными словами, беспрецедентная череда отставок. Распрощаться с военной службой пришлось главнокомандующему Балтийским флотом вице-адмиралу Виктору Кравчуку, начальнику штаба флота Сергею Попову, а вслед за ними лишились своих должностей еще 50 контр-адмиралов и капитанов 1 ранга. Чистка затронула многих офицеров штаба флота, командиров эскадр, бригад и воинских частей. Проверке предшествовала авария с дизель-электрической подводной лодкой «Краснодар», которая произошла во время испытаний вблизи Балтийска в апреле.

5. На полигонах двух стран и в акватории двух морей прошли международные военные игры «АрМИ-2016»

С 30 июля по 13 августа в России и Казахстане, на 20 полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей прошли очередные военные игры «АрМИ-2016» международного масштаба. На этот раз в них приняли участие 19 стран из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, которые выставили 121 команду, около 7 тыс. воинов-спортсменов. Напомним, в прошлом году участвовали в состязаниях 57 команд из 17 стран.

В этом году число конкурсов возросло до 23, но самым популярным видом состязания, как и прежде, остался «танковый биатлон». Российские танкисты первенствовали в этой дисциплине, вторыми были экипажи из Поднебесной, третье место досталось спортсменам из Казахстана. В этом виде соревнований до начала игр выразили желание участвовать танковые экипажи из стран НАТО, но в конце концов они от этого отказались.

В играх было задействовано 700 единиц вооружения военной и специальной техники российских Вооруженных сил и 158 машин армии Китая, 54 летательных аппарата российских ВКС, 12 бортов ВВС Казахстана, 3 белорусских и 2 китайских самолета, два малых ракетных катера ВМФ России и по одному от Казахстана и Азербайджана. В соревновании израсходовано более 150 тыс. снарядов различного калибра и свыше 15 тонн горюче-смазочных материалов.

Россияне приняли участие во всех 23 дисциплинах, им в представительности лишь незначительно уступили Казахстан и Китай, которые участвовали в 21 состязании, четвертыми стали венесуэльцы, участие которых ограничилось 9 дисциплинами, замыкает пятерку белорусская команда, которая смогла выставить своих спортсменов лишь в 8 состязаниях. Впервые к военным в соревнованиях горно-стрелковых подразделений «Эльбрусское кольцо» присоединились гражданские команды альпинистов и горных туристов.

В общем зачете команда Россия вновь заняла первое место, уступив лишь в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня» командам из Казахстана, в соревнованиях кинологов «Верный друг» первенствовал Китай.

6. Международный военно-технический форум «Армия-2016»

Форум «Армия-2016» проходил не только в конгрессно-выставочном центре парка «Патриот», на полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка, впервые его экспозиции были развернуты и на площадках, расположенных в Западном, Южном, Центральном, Восточном военных округах и Северном флоте. Наряду со статической демонстрацией экспонатов проводился динамический показ возможностей боевой техники. Вся экспозиция была представлена в 40 тематических разделах и расположилась на площади более 500 тыс. кв. м. Всего на 1004 стендах было представлено 11 тыс. экспонатов, из них 250 единиц военной техники. В работе форума приняли участие представители более 80 стран мира. Из них 35 стран прислали официальные делегации. От 13 государств прибыли военные министры, еще 22 делегации возглавляли начальники генеральных штабов и заместители глав военных ведомств. Всего в составе иностранных делегаций прибыло 260 человек.

Впервые были представлены экспозиции предприятий военно-промышленных комплексов Армении, Белоруссии, Малайзии, Казахстана и Пакистана. В работе форума также участвовали производители вооружений из Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Китая, Таиланда, Франции, Швейцарии. Всего выставили на всеобщее обозрение образцы своей продукции 58 предприятий из 13 стран.

В ходе форума было подписано 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 млрд руб., по которым российское военное ведомство должно получить шесть подводных лодок проекта 636.3, три малых ракетных корабля проекта 21631, а также более 230 единиц военной техники, новой и модернизированной.

В рамках форума прошло более 100 круглых столов, брифингов и конференций по 24 тематическим направлениям.

Шестидневную программу Форума освещало более чем 1,5 тыс. представителей ведущих российских и зарубежных СМИ. Более 500 тыс. человек посетили его площадки за шесть дней.

7. Итоговое за год СКШУ «Кавказ-2016».

Резонансное по своим масштабам (по уровню негативной реакции Запада, Грузии и Украины) стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016» прошло с 5 по 11 сентября. В нем приняли участие около 97 тыс. резервистов, а также свыше 125 тыс. военнослужащих, более 300 самолетов и столько же вертолетов. В ходе учения проверили все оперативные планы действия Вооруженных сил РФ на юго-западном стратегическом направлении. Были задействованы все, без исключения, службы Вооруженных сил. В том числе финансистам пришлось действовать в условиях, когда «противник уничтожил расчетно-кассовый центр». Были впервые отработаны вопросы борьбы с крылатыми ракетами всех видов базирования на всех этапах применения и задачи информационного противоборства (уничтожение сетей управления силами и средствами противника), которые приравниваются по важности к огневому поражению. Осуществлялось массированное использование ударной авиации с одновременным применением 100–120 боевых самолетов. В ходе учений было оборудовано 50 пунктов заправки, израсходовано более 500 т боеприпасов, 35 тыс. т горючего. Впервые была апробирована новая система привлечения военнослужащих, находящихся в запасе, из них в «условиях военного времени» формировались батальоны территориальной обороны.

8. Средиземноморский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» начал свой средиземноморский поход в три часа пополудни 15 октября. Его сопровождали тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и другие боевые корабли и суда обеспечения. Из-за тихоходности флагмана на переход группы к берегам Сирии ушел без малого месяц. Сначала авианесущий крейсер удивил весь мир дымом, выходящим из его трубы а-ля начало ХХ века, затем отличилась авиагруппа «Адмирала Кузнецова», потеряв два боевых самолета МиГ-29К и Су-33. Но, несмотря на все перипетии, по мнению командования ВМФ, поход принес и положительные результаты: теперь уже окончательно ясно, что в российском флоте авианосцам быть. Можно сказать, что получен первый опыт их боевого использования, несколько карикатурный, но все же. Интрига еще состоит в том, что на строительство этого класса кораблей пока у страны денег нет.

9. Размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области на постоянной основе.

В начале октября Минобороны подтвердило информацию о размещении оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Калининградской области на постоянной основе. Ранее комплексы появлялись в этом анклаве только на время проведения учений. По словам военных, эта мера необходима для сдерживания возможной агрессии НАТО в регионе. ОТРК «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО потенциального противника, командных пунктов и прочего. Радиус действия этого комплекса 500 км, он «накрывает» всю территорию Польши, подлетное время к Варшаве составляет не более 2 мин.

10. Завершение строительства арктического военного объекта «Нагурский» на острове Земля Александры.

В этом году на одном из островов архипелага Земля Франца Иосифа завершены работы по возведению военного объекта «Нагурский», в том числе и его главного здания, известного как «Арктический трилистник». Этот уникальный служебно-жилой комплекс площадью около 14 тыс. кв. м, является единственным в мире крупным капитальным строением, взведенным на 80-й параллели северной широты. Конструкция этого комплекса обеспечивает круглогодичную автономную работу подразделения численностью 150 человек.

Объект «Нагурский» находится в подчинении стратегического военного командования «Север», его задача – оборона северо-западного участка Северного морского пути и Арктического шельфа.

Александр Шарковский