Боевые расчеты ПВО дивизии ЮВО в Чечне осваивают комплекс "Барнаул-Т"



Комплекс средств разведки и управления ПВО 9С932-2 «Барнаул-Т». Источник: russianarms.mybb.ru Комплекс средств разведки и управления ПВО 9С932-2 «Барнаул-Т». Источник: russianarms.mybb.ru

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Боевые расчеты подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне начали осваивать комплекс средств автоматизации (КСА) "Барнаул-Т", сообщила в субботу пресс-служба ЮВО.

Комплекс позволяет эффективно управлять силами и средствами ПВО соединения всех уровней, способствует повышению их мобильности и живучести при любых условиях современного боя. Основные задачи, решаемые базовым комплектом "Барнаул-Т" - разведка воздушных целей, прием и отображение информации о воздушной обстановке, распределение целей и выдача целеуказаний средствам поражения. При этом модули планирования, разведки и управления огнем подсистемы ПВО "Барнаул-Т" могут использоваться как мультимедийный тренажер, а управление ударами средств ПВО ведется по виртуальным целям.

"Военнослужащие подразделений ПВО 42-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Чеченской Республике, осваивают современный КСА "Барнаул-Т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевым расчетам предстоит изучить технические характеристики, особенности конструкции и порядок эксплуатации КСА. В ходе занятий отрабатываются нормативы по развертыванию комплекса и приведению его в готовность к применению, а также задачи по управлению огнем.

Применение КСА значительно сокращает время на принятие решений командирами различных уровней при выполнении боевых задач.

Двадцать шестого декабря войска ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил России отмечают годовщину со дня образования. Началом формирования подразделений войсковой ПВО послужил приказ начальника штаба верховного главнокомандующего Русской армией от 13 (26) декабря 1915 года о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту. Согласно приказу министра обороны РФ от 9 февраля 2007 года, датой создания войсковой противовоздушной обороны считается 26 декабря.