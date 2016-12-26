Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Прошедший ремонт на ГП "Одесавиаремсервис" для ВВС Хорватии истребитель МиГ-21бис (бортовой номер "134") на послеремонтных испытаниях. Одесса, 10.04.2014
Источник: David Cherkasov / spotters.net.ua
Президент Хорватии Грабар Китарович (Grabar Kitarović) заявил в своем интервью, что окончательное решение по закупке эскадрильи истребителей, а также транспортных вертолетов, будет принято до конца 2017 года.
Президент уделил особое внимание укреплению отношений с США и отметил, что вооруженные силы Хорватии должны двигаться в сторону "западных военных технологий". Китарович отметил, что, скорее всего, будут закуплены вертолеты Black Hawk американского производства.
Глава страны также заявил, что закупка Сербией шести истребителей МиГ-29 не является доказательством существования гонки вооружений в регионе, но отметил, что это приобретение станет стимулом и для хорватского решения по закупке новых боевых самолетов. В настоящее время ВВС Хорватии оснащены старыми истребителями МиГ-21 советского производства (фото), которые были частью вооружения Югославской народной армии. Вопрос об их замене дискутируется много лет, но каждый раз откладывается из-за бюджетных ограничений.
25.12.2016
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Зигфрид Хофрайтер
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№1
26.12.2016 00:56
Цитата, q
Грабар Китарович (Grabar Kitarović) заявил в своем интервью
Цитата, q
Китарович отметил
Все-таки Колинда Грабар Китарович заявила и отметила )) Кстати, русофобка с модельной внешностью и фанатка Штатов, которые с ней давно работали (как с Саакашвили и т.п.).
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