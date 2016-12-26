Хорватия закупит новые истребители и вертолеты



Прошедший ремонт на ГП "Одесавиаремсервис" для ВВС Хорватии истребитель МиГ-21бис (бортовой номер "134") на послеремонтных испытаниях. Одесса, 10.04.2014

Источник: David Cherkasov / spotters.net.ua Прошедший ремонт на ГП "Одесавиаремсервис" для ВВС Хорватии истребитель МиГ-21бис (бортовой номер "134") на послеремонтных испытаниях. Одесса, 10.04.2014Источник: David Cherkasov / spotters.net.ua

Президент Хорватии Грабар Китарович (Grabar Kitarović) заявил в своем интервью, что окончательное решение по закупке эскадрильи истребителей, а также транспортных вертолетов, будет принято до конца 2017 года.

Президент уделил особое внимание укреплению отношений с США и отметил, что вооруженные силы Хорватии должны двигаться в сторону "западных военных технологий". Китарович отметил, что, скорее всего, будут закуплены вертолеты Black Hawk американского производства.

Глава страны также заявил, что закупка Сербией шести истребителей МиГ-29 не является доказательством существования гонки вооружений в регионе, но отметил, что это приобретение станет стимулом и для хорватского решения по закупке новых боевых самолетов. В настоящее время ВВС Хорватии оснащены старыми истребителями МиГ-21 советского производства (фото), которые были частью вооружения Югославской народной армии. Вопрос об их замене дискутируется много лет, но каждый раз откладывается из-за бюджетных ограничений.