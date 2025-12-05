Новые ИК-датчики для "Кобр"
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AH-1Z Viper. Фото с сайта pilotage.com
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Lockheed Martin на поставку ИК-систем TSS для ВМС США и армии Пакистана. Стоимость контракта составляет 284,6 млн долл. США.
Эти системы поступят для оснащения ударных вертолетов AH-1Z Cobra, которые оказались весьма эффективными для борьбы с боевиками, особенно в труднодоступных районах. Вертолеты "Кобра" находятся в составе Корпуса морской пехоты США.
TSS представляет собой перспективный инфракрасный датчик нового поколения, интегрированный с лазерным дальномером-целеуказателем, который обеспечивает применение оружия днем и ночью в неблагоприятных погодных условиях.
25.12.2016
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