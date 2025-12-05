США укрепляют военные связи с Индией
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Барак Обама и Нарендра Моди
Источник: militaryparitet.com
Президент США Барак Обама подписал закон военном бюджете страны на 2017 год в сумме 618 млрд долл. На этом фоне наблюдатели отмечают резкий рост военно-технического сотрудничества между Вашингтоном и Нью-Дели.
В бюджете предусмотрены средства для реализации военных программ с Индией и Пакистаном. Председатель сенатского комитета США по вооруженным силам Джон Маккейн выразил удовлетворение с укреплением военных связей между США и Индией. Оказание военной помощи Пакистану напрямую зависит от эффективности борьбы этой страны с международным терроризмом.
В начале этого года шеф Пентагона Эштон Картер отказался предоставить спецификации на военную помощь Пакистану в размере 300 млн долл, которые были зарезервированы в бюджете ведомства.
25.12.2016
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