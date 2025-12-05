F-35. Лакомый кусок британской экономики
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Изображение базирования и обслуживания истребителей F-35B в одном из ангаров, подлежащих сооружению на британской авиабазе Мархэм
Источник: BAE Systems (via Jane's)
Критику избранного президента США Дональда Трампа в отношении программы истребителя F-35 в Великобритании восприняли с плохо скрытым недовольством.
Британские источники пишут, что экономическая эффективность этой программы достаточно велика для британской промышленности. Отмечается, что 15% стоимости каждого самолета (а их планируется произвести не менее 3000) приходится на компоненты британского производства. Когда будет достигнут максимальный темп производства самолетов, британская промышленность будет получать контракты ежегодно на 1 млрд ф.ст, их выполнением будут заниматься 25 тыс человек более чем 500 компаний.
На своем пике программа будет приносить огромные доходы от экспорта и напрямую будет влиять на рост ВВП США, Великобритании и других стран-партнеров. В то же время расходы на производство отдельного самолета продолжают снижаться - если в 2014 году на производство 3000 самолетов планировалось направить 391 млрд дол, то сейчас 379 млрд (на фото - британский F-35B).
25.12.2016
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