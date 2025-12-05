Семейство "Укусов" разрастается



УР Aculeus LG

Источник: militaryparitet.com УР Aculeus LGИсточник: militaryparitet.com

Компания Thales Group выходит на завершение разработки легкой УР (калибр 68 мм) с лазерным наведением Aculeus LG (induction laser-guided rocket - ILGR) для оснащения боевых вертолетов Tiger HAD (Hélicoptère d'Appui Destruction) с принятием на вооружение в 2019-2020 годах.

Для их применения создается новая цифровая ПУ компании Telson, возможно создание версий ракеты для вооружения наземных и морских платформ.

Отмечается, что неуправляемая версия Aculeus MD-36 оснащена боевой частью с 36 дротиками для поражения легкобронированной техники. Создаются также неуправляемые учебные версии Aculeus P и P&M.

УР Aculeus LG имеет массу 8,8 кг, длину более 1,4 м (Aculeus в переводе с лат. "укус").