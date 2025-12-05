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Семейство "Укусов" разрастается

26.12.2016 Военный паритет 91 0
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УР Aculeus LG
УР Aculeus LG
Источник: militaryparitet.com

Компания Thales Group выходит на завершение разработки легкой УР (калибр 68 мм) с лазерным наведением Aculeus LG (induction laser-guided rocket - ILGR) для оснащения боевых вертолетов Tiger HAD (Hélicoptère d'Appui Destruction) с принятием на вооружение в 2019-2020 годах.

Для их применения создается новая цифровая ПУ компании Telson, возможно создание версий ракеты для вооружения наземных и морских платформ.

Отмечается, что неуправляемая версия Aculeus MD-36 оснащена боевой частью с 36 дротиками для поражения легкобронированной техники. Создаются также неуправляемые учебные версии Aculeus P и P&M.

УР Aculeus LG имеет массу 8,8 кг, длину более 1,4 м (Aculeus в переводе с лат. "укус").

25.12.2016
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Thales

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