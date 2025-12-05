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Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителей F-35

26.12.2016 Lenta.ru 79 0
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F-35_Manufacture
Цех сборки самолета F-35. Источник: fightercountry.org

Глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон пообещала избранному президенту США Дональду Трампу сделать все для снижения стоимости новейших истребителей F-35. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, на странице Lockheed Martin в Twitter.

В заявлении говорится, что у Хьюсон в пятницу состоялся "очень хороший" разговор с Трампом, в ходе которого она заявила, что "отчетливо и ясно" услышала его слова о необходимости удешевления F-35. "Я дала ему личное обязательство решительно снизить стоимость", — отметила глава Lockheed Martin.

12 декабря Трамп выразил мнение, что стоимость программы F-35 вышла из-под контроля. "Миллиарды долларов могут и будут сэкономлены на военных закупках после 20 января (в этот день должна состояться инаугурация нового президента США — прим. "Ленты.ру")", — написал он в Twitter.

На фоне этого высказывания Трампа акции компании Lockheed Martin подешевели за день на два миллиарда долларов.

6 декабря Трамп заявил, что контракт американской корпорации Boeing с правительством США на постройку президентского "борта номер один" следует отменить из-за слишком высокой стоимости. "Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, больше 4 миллиардов долларов. Отмените заказ!" — написал он на своей странице в Twitter.

Исполнительный директор Деннис Мюленбург 21 декабря сообщил, что на встрече с Трампом пообещал построить президентский борт менее чем за 4 миллиарда долларов.

24.12.2016
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

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