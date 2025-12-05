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"Медведи" и "Белые лебеди": дальние "стратеги" России

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 77 0
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Бомбардировщики Ту-95М
Модернизированные дальние бомбардировщики Ту-95М на параде Победы 2016г.
Источник: Maxim Shemetov / REUTERS

Основу современного авиапарка Дальней авиации ВКС РФ составляют ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3

Только две страны мира — США и Россия — имеют в своем составе стратегическую (Дальнюю) авиацию. Вместе с подводными атомными ракетоносцами и комплексами РВСН "стратеги" входят в состав ядерной триады государства.

Современные "дальники" ведут свою историю с эскадры самолетов "Илья Муромец" — первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. Решение о ее создании 23 декабря 1914 года утвердил император Николай II. Эту дату принято считать Днем Дальней авиации ВКС РФ.

Основу современного авиапарка составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.

Впервые "стратеги" 17 ноября 2015 года нанесли массированные удары крылатыми ракетами воздушного базирования и авиабомбами по позициям террористов в Сирии.

В 2016 году самолетами Дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океанов, а также в арктическую зону.


Ту-95МС


Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. По классификации НАТО — Bear — "Медведь". Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Главный конструктор — Николай Базенков. Самолет создан на базе Ту-142МК и Ту-95К-22. Первый полет совершил в сентябре 1979 г. Принят на вооружение в 1981 г. Максимальна скорость — 830 км/ч, практическая дальность — до 10 500 км, практический потолок — 12 000 м. Экипаж — 7 человек.

Ту-95 является одним из самых скоростных турбовинтовых самолетов в мире, первые опытные экземпляры могли развивать скорость до 940 км/ч. Всего было выпущено порядка 500 Ту-95 разных модификаций.

Согласно данным открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ стоят порядка 30 Ту-95МС, на вооружении ВМФ — около 20 Ту-142 различных модификаций. Ведется модернизация до версии Ту-95МСМ (позволит продлить срок эксплуатации самолетов до 2025 года).


Ту-22М3


Бомбардировщик Ту-22М3 после боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Источник: МО РФ

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях.

Главный конструктор — Дмитрий Марков. Первый полет совершил 22 июня 1977 г., принят на вооружение в марте 1989 г. Всего было построено около 500 Ту-22М разных модификаций. Максимальная скорость самолета — 2300 км/ч, практическая дальность — 5500 км, практический потолок — 13 500 м. Экипаж — 4 человека.

В настоящее время ведется ремонт и модернизация самолетов этой модели. Бомбардировщики неоднократно применялись для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии.


Ту-160


Стратегический бомбардировщик Ту-160
Источник: МО РФ

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. За белоснежную окраску и грациозный полет "стратег" получил неофициальное название "Белый лебедь". Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Главный конструктор — Валентин Близнюк. Первый полет машина совершила 18 декабря 1981 г., принята на вооружение в 1987 г.

Максимальная скорость — 2230 км/ч, практическая дальность — 14 600 км, практический потолок — 16 000 м. Экипаж — 4 человека. Вооружение: до 12 крылатых ракет или до 40 т авиабомб. Продолжительность полета — до 15 ч (без дозаправки).

В 2015 г. стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более поздний срок.

25.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Норвегия
Россия
Сирия
США
Япония
Продукция
Ил-78
СПМ-3 Медведь
Ту-142
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