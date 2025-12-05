Сухопутные войска РФ больше не будут получать "Бук-М2"
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Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
Начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что в начале 2017 года начнется переучивание на комплексы "Бук-М3"
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зенитно-ракетные комплексы "Бук-М2" больше не будут поставлять в Сухопутные войска РФ, идет перевооружение на комплексы "Бук-М3".
Об этом сообщил начальник войсковой ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
"Больше поставок "Бук-М2" (в Сухопутные войска) не будет. В начале следующего года начнется переучивание на комплексы "Бук-М3", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Бук-М2" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, предназначен для уничтожения стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, а также тактических баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.
24.12.2016
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