В Испании построят пять корветов для Саудовской Аравии



Корвет класса "Аванте-2200" (Испания)

Источник: Navantia Official Корвет класса "Аванте-2200" (Испания)Источник: Navantia Official

Испанская судостроительная верфь "Навантия" построит для ВМС Саудовской Аравии пять корветов класса "Аванте". Как сообщает в пятницу, 23 декабря, ЦАМТО, подписание контракта ожидается в январе 2017 года во время визита в Эр-Рияд короля Испании Филиппа VI.

В рамках соглашения предполагается также строительство новой военно-морской базы ВМС Саудовской Аравии. Стоимость контракта превысит 2 млрд евро.

Корветы для ближневосточного государства построят по проекту "Аванте-2200", который станет модификацией поставленных ВМС Венесуэлы патрульных кораблей POVZEE (Patrullero Oceanico de Vigilancia de la Zona Economica Exclusiva), предназначенных для контроля и защиты исключительной экономической зоны.

Длина патрульного корабля класса "Аванте-2200" составляет 99 метров, ширина - 13 метров. Полное водоизмещение - 2450 тонн. Силовая установка состоит из четырех дизельных двигателей, которые позволяют развивать скорость до 24 узлов. Дальность плавания на скорости 18 узлов - 3500 морских миль, автономность - 20 суток.

Вооружение корвета могут составить 76/62-мм пушка "Ото Мелара" и 30-мм пушка "Орликон Миллениум", два 12,7-мм пулемета. Предусмотрена возможность установки других типов вооружений. Корабли также оснастят вертолетной площадкой и ангаром для вертолета. Экипаж - 52 человека, авиагруппа - 8 человек, а также 20 курсантов и 12 спецназовцев.

Предполагается, что постройка пяти корветов займет около пяти лет и обеспечит более 2000 рабочих мест.