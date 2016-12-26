Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
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Этот снимок, сделанный 15 декабря, является олицетворением проблем, с которыми сталкиваются российские ВВС, продолжая наращивать свою мощь спустя 25 лет после распада Советского Союза. Военно-воздушные силы страны в большом количестве получают необходимую новую технику, например, самолеты Су-30СМ, Су-34 и Су-35С, однако авиации до сих пор не хватает хорошо подготовленных и обученных кадров. Особенно заметен дефицит опытных летчиков.
|Авария российских истребителей
|Источник: The National Interest
"У нас серьезные проблемы с опытными пилотами", - рассказал мне один российский источник.
В последние годы Пентагон тоже сталкивается с проблемами в подготовке кадров из-за бюджетной неразберихи. Летчики ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты просто не получают такой летной практики, как раньше. Но у России проблемы гораздо серьезнее. После распада Советского Союза когда-то могущественная советская военная машина стала получать намного меньше финансирования. Постсоветская Россия, в 1990-е годы страдавшая от экономических и социальных неурядиц, фактически прекратила модернизацию и боевую подготовку своей армии.
В результате целые поколения российских военных не получали должной подготовки, и крайне важные навыки и умения были утеряны. В 2000-е годы, когда поднялись нефтяные цены, а российская экономика немного оправилась от постсоветской катастрофы, Москва возобновила инвестиции в свои вооруженные силы. Но хотя Кремль приступил к модернизации армии, проводимые реформы неполноценны, и лишь малая часть войск оснащена самой современной боевой техникой и оружием. Еще больше проблем в сфере обучения. Например, российским летчикам пришлось практически с нуля восстанавливать навыки дозаправки в воздухе. Это долгий и трудный процесс - и Россия прошла в этом деле только часть пути.
В этом смысле российская интервенция в Сирии не только продемонстрировала, что Россия влиятельная и великая держава, которую нельзя игнорировать, но и дала мощный толчок повышению военного мастерства личного состава. Москва в ходе своей операции сумела проверить и подтвердить новые возможности армии, скажем, по нанесению высокоточных ударов большой дальности и по ведению экспедиционных войн.
"Безусловно, то, что мы наблюдаем в Сирии, это демонстрация возможностей. В некоторых ситуациях они применяют такое оружие, без которого вполне можно обойтись, но они показывают, какая у них есть техника, какими они обладают возможностями. Они практикуются, если хотите, - рассказал Би-Би-Си командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges). - Это реальная возможность пострелять, поэкспериментировать и потренироваться в применении всего этого оружия".
Нет сомнений, что российские военные приобретут ценный боевой опыт в ходе сирийской авантюры Кремля, но Москве понадобится немало времени, чтобы включить эти уроки в доктрину. А между тем, Россия по-прежнему переживает экономические трудности, с огромным трудом осуществляя военную реформу. Насколько успешными будут эти усилия? Время покажет.
Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.
24.12.2016
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sepheronx
40
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№1
26.12.2016 01:04
If they try to determine some mistakes on the ground for Russian capabilities in the skies, then what does it say about US pilots who crash into each other in the skies?
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Гражданин СССР
2663
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№2
26.12.2016 01:16
sepheronx
Да есть проблемы всегда и у всех. Причем чем больше летают, тем больше аварий, и это мы видим в последние годы в России. Единственный способ избежать аварий - не летать вообще)
P.S. Не удержусь пример привести - до начала боевых действий уровень смертности в вооруженных силах Украины был в несколько раз ниже, чем на в гражданском обществе - вот Вам и особые условия, тяготы и лишения воинской службы)
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BorSch
2857
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№3
26.12.2016 01:22
Цитата, q
российская интервенция в СирииТермин "интервенция" в данном случае применен неправильно и автор статьи не может этого не знать.
Практически во всех голливудских фильмах, включая лирические семейные комедии, мимоходом, между строк, обязательно присутствует подобная гадливая антироссийская (антикитайская и т.п.) фразочка ...достойные ученики Геббельса.
Обсуждение остальной статьи после этого теряет смысл, так как предполагает согласие с данным утверждением.
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sepheronx
40
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№5
26.12.2016 01:34
Цитата, beka1 сообщ. №4
No. Because simply as a citizen of USSR said, if you do not want accidents, do not fly. You can have the best trained airforce in the world, and crashes or accidents will still happen. That is the nature of the game. Unfortunately, lots of things out of your control can cause an accident.
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BorSch
2857
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№7
26.12.2016 01:40
Цитата, beka1 сообщ. №4
Но в целом Дейв прав"В целом" и кино премиленькое, на то и расчет.
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beka1
858
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№8
26.12.2016 02:00
Мои слова подтверждают хотя бы пятикратное превосходство ВС США по количеству БПЛА и кадры из Сирии где Су-30СМ по-прежнему летают с устаревшими УР Р--27 В США же уже лет как двадцать отказались от ,,полуактивных,, AIM-7.
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