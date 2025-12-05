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ПКР "Сюнь Фэнь-3" - гроза китайских кораблей

26.12.2016 Военный паритет 97 0
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Hsiungfeng_3
Hsiung Feng III. Фото с сайта freerepublic.com

ВМС Тайваня продолжают вести стрельбы сверхзвуковыми ПКР "Сюнь Фэнь-3".

Скорость ракеты достигает 2,5-3М, масса БЧ до 500 кг, что достаточно для того, чтобы пораженный такой ПКР корабль или даже авианосец потеряли боеспособность хотя бы на некоторое время.

Ракета способна прорвать ПВО китайского авианосца "Ляонин", оснащенного ЗРК самообороны схемы американского комплекса RAM. Из-за кривизны Земли обнаружить низколетящую цель возможно лишь на дальности до 50 км, а такое расстояние эта ракета проходит всего за минуту, что делает оборону вражеского корабля весьма уязвимой.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Авианосец

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