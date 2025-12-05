Япония в очередной раз ставит военный рекорд
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Первый построенный для Японии истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер AХ-1, японский бортовой номер 69-8701) на церемониии официальной выкатки и передачи Силам самообороны Японии на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 23.09.2016
Источник: Lockheed Martin
Кабинет министров Японии одобрил рекордный военный бюджет на 2017 год на сумму более 5 трлн иен (42,5 млрд долл США) на фоне противостояния с Китаем из-за спорных островов в Восточно-Китайском море и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
Отмечается, что рост военных расходов страны происходит пятый год подряд.
В частности, будет разработана новая подводная лодка с улучшенной гидроакустической аппаратурой - Япония планирует увеличить подводный флот от 16 до 22 субмарин. Будет заказана очередная партия из шести истребителей F-35 на сумму 88 млрд иен - первая эскадрилья будет создана на севере страны на базе Мисава. 14,7 млрд иен будут направлены на приобретение новых противоракет SM-3 Block IIA, также комплексов ПРО РАС-3 и исследования в области создания перспективных противоракетных систем.
24.12.2016
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