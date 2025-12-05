Средиземноморский поход: секреты съемок на "Адмирале Кузнецове"



Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).

Источник: МО РФ Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).Источник: МО РФ

Автор документального фильма "Андреевский флаг" рассказал ТАСС, как работали тележурналисты у берегов Сирии

Телеканал "Т24" снял фильм о единственном в России тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и походе корабельно-авианосной группы ВМФ в Средиземное море к берегам Сирии. Съемочная группа провела на корабле 47 дней. Впервые за историю закрытого военного объекта журналистам разрешили взглянуть очень близко на работу военнослужащих. Премьера фильма на "Т24" состоится 24 декабря.

Как признался ТАСС автор документального фильма "Андреевский флаг" Алексей Громыко, первое, что его сильно поразило, — это масштабы похода и огромные боевые корабли Северного флота ВМФ РФ.

Это напоминает какие-то исторические масштабные ленты, когда ты смотришь, как двигается весь этот ордер, везде развивается Андреевский флаг, и ты понимаешь, что ты тоже участник происходящего. И это воодушевляет. Поразил профессионализм наших военных. Я знал о том, что они могут все. Когда мы общались в командном центре, я понял, что каждый шаг Средиземноморской группировки ВМФ, каждое движение — все заранее просчитано и согласовано. Люди знают, что они делают

Алексей Громыко

Автор документального фильма "Андреевский флаг"

Кто сильнее шумит

Из похода команда привезла более 200 часов эксклюзивных видеоматериалов, среди которых различные съемки флагмана Северного флота ракетного крейсера "Петр Великий" и большого противолодочного корабля "Североморск". Были проведены уникальные видеосъемки более 100 вылетов авиатехники с борта крейсера "Адмирал Кузнецов".

Вот представьте, мы находимся в море, идем на полном ходу и еще какой-то "зверь" ревет, взмывается с палубы и начинает делать в небе фигуры высшего пилотажа. Потом за ним следующий и следующий… Ты вроде бы и в море, а вроде бы и на аэродроме на земле

Алексей Громыко

Журналист поясняет, что истребители Су-33 и МиГ-29К взлетают по-разному: первый тяжелее, второй — легче и проворнее.

Несмотря на всю тяжесть истребителя Су-33, при взлете для нас громче оказался МиГ-29К. У него другие двигатели стоят, и на слух можно понять, какой самолет идет на посадку или взлетает. У них и разные почерки в небе. Су-33 после трамплина на взлете идет ровно, продолжая движение, словно и не было отрыва от палубы. У МиГа получается это намного резче

Алексей Громыко

Летчики рассказывали съемочной группе, что при этом на самолете МиГ-29К легче переносятся перегрузки, потому что в специальном перегрузочном костюме можно спокойно двигаться и с пилотом ничего не происходит. В Су-33 перегрузки иные.

Слежка за квадрокоптером

Для проведения съемок на кораблях сотрудниками телеканала "Т24" были разработаны инженерно-технические решения, в том числе конструкции для крепления камер к технике. С их помощью удалось снять полеты палубной авиации и ход корабля с разнообразных и нестандартных ракурсов. Также были произведены съемки в режиме slow motion (используется для получения эффекта замедленного движения объектов. — Прим. ТАСС).

У нас был целый баул из сумок, плюс было спецоборудование. И нужно было думать, как снимать и где. Не было шансов что-то переснять. Надо было делать все с первого раза. Применяли в воздухе специальные авиационные крепления: часть их мы изготавливали в Москве, часть — в мастерской на авианосце. Продюсер нашего фильма Александр Захаренков вытачивал, мы ему помогали, а потом крепили на самолеты совместно с летчиками. К примеру, такие крепежи использовались для съемки, как самолет цепляется гаком при посадке на палубу

Алексей Громыко

Уникальные воздушные съемки позволили детально отобразить действия палубной авиации и взаимодействие всей авианосной группы Северного флота. Проведение такой работы было бы невозможно без помощи сотрудников пресс-службы ВМФ и Министерства обороны.

Весь самолет (вертолет) утыкан различными датчиками, антеннами и аппаратурой, которую нельзя заслонять. Специальные крепления для видеокамер устанавливались с помощью летчиков: они подсказывали, куда их ставить и где есть технологические лючки для крепежа. Это делалось прежде всего в целях безопасности полетов палубной авиации. Поэтому съемочной группе приходилось даже проводить мини-испытания своих крепежей на прочность.

Летит самолет, его скорость может быть более 2 тысяч км/ч. Вы, когда ехали в машине, высовывали руку при 100 км/ч? Примерно понимаете воздушный удар? А теперь сравните: если вытащить руку при 2 тысячах? Она, скорее всего, оторвется…

Алексей Громыко

Среди множества особенностей работы тележурналистов на корабле, Алексей отметил сложности при записи звука.

Очень сложно звук снимать, когда происходят полеты, работает РЛС корабля. У нее много каналов, она забила все радиочастоты, и все, считайте, нет у нас радиопетель для записи звука. Постоянно какие-то помехи. Поэтому приходилось применять проводные петли и микрофоны, где-то даже прибегать к другим способам записи. В общем, с этим была целая история

Алексей Громыко

Съемочная группа применяла весь свой телевизионный опыт и арсенал имеющихся технических средств: совмещались различные стабилизаторы изображения и технологии для съемок с воды. Неоднократно поднимали в воздух квадрокоптер.

Военные знали обо всех его перемещениях, т. к. определенные виды излучения РЛС могут его превратить в кусок железа, который упадет в море. Такое произошло у наших коллег с телеканала "Звезда". Поэтому мы тысячу раз перестраховывались, согласовывали план наших съемок и, рискуя техникой, поднимали коптер в воздух, чтобы заснять такую красоту

Алексей Громыко

Риски были оправданы и рассчитаны, подчеркивает журналист. Практически всю технику группа привезла обратно в Москву, за исключением рации — ее утопили во время перемещения по волнам на моторной лодке.

"Дружественный интерфейс" вертолета

Команда сняла эксклюзивные кадры боевых вылетов авиатехники, в том числе самых современных палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и транспортно-боевых вертолетов Ка-29. Впервые в кадр попали испытания вооружения новейших вертолетов Ка-52К "Катран".

Ка-52К — это будущее, он более маневренный, у него вся кабина в "цифре". На все мониторы летчик может сам себе выводить нужную информацию. И каждый летчик это делает под себя, как ему удобно. Как говорится в компьютерных играх — интерфейс пользователя, вот там абсолютно "дружественный интерфейс" для летчика

Алексей Громыко

Ка-52К — палубный вариант боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", изначально предназначавшийся для кораблей типа "Мистраль". Тележурналист рассказывает, что всю съемочную группу очень удивили возможности "Катрана" во время его полета над морем.

Он, скажем так, не сильно напрягаясь, показывал фигуры высшего пилотажа. Причем, как сказал летчик-испытатель, он ничего такого критического для машины не делал. Все как обычно, в рамках испытаний вертолета

Алексей Громыко

Но и вертолет Ка-29 не отстает, продолжает Алексей. Съемочной команде "Т24" показывали кадры, как при волнении моря 5–6 баллов (обычному человеку трудно устоять на ногах) вертолет спокойно производил посадку на большой противолодочный корабль с водоизмещением более 7 тысяч тонн.

Этот вертолет предназначен для противолодочной обороны с базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих. Он способен обнаруживать современные субмарины и надводные цели, передавать данные о них и атаковать с применением бортовых средств.

Морская дружина

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" внутри кажется еще больше, чем снаружи. В этом "городе" есть все: и свои "улицы" (около 15 км коридоров), и своя больница со стоматологическим кабинетом, и свой хлебозавод, и огромный спортивный зал с тренажерами, и даже стадион.

Корабль — это город. Я там подстригся два раза. Я в Москве никому не доверяю меня стричь, но там я нашел своего мастера, и он меня вполне успешно стриг. Бытовых проблем не было, все было организовано. Питание было четырехразовое, нам очень понравилось

Алексей Громыко

Мобильной связи и интернета на корабле не было, зато были везде спортзалы и библиотеки. Также съемочная группа "Т24" участвовала во всех спортивных мероприятиях экипажа корабля: был организован хоккей на роликах на палубе. У авианосца имеется своя профессиональная команда.

Было перетягивание каната. Вы бы видели, какая там бойня была. Военные пришли с какими-то плакатами, самодельными инструментами болеть за БЧ-6 (так называется авиационная часть на корабле. — Прим. ТАСС)… Там такой накал страстей был. Я был за БЧ-4 (часть связи), нас "вынесли" сразу… победила команда БЧ-6

Алексей Громыко

Алексей уточнил, что на "Петре Великом" на обед давали красное вино, была даже икра и шоколад. "Я так понимаю, это некое послабление, т. к. корабль атомный", — резюмирует он.

Журналист рассказал об особой любви военных моряков к своему кораблю и о той сплоченности коллектива, которую "на гражданке редко встретишь".

Все военные — они все романтики, хотя они это и скрывают очень. На службе про них такое не скажешь. А вот был День моряка-надводника, так они все там и стихи читают собственного сочинения, и песни поют, снимают какие-то видеоролики… Они в свой корабль влюблены, они все про него знают. У военных чувство локтя, дружины морской какой-то, как раньше было, там это есть. Вот здесь (в Москве) едешь в машине — ты один, а там они вместе

Алексей Громыко

Алексей признался, что во время боевого похода к берегам Сирии, где сейчас проходит военная операция, съемочная группа даже не смогла испытать чувство страха, "подхватив" настроение экипажа авианосца.

Мы были с военными, а они страха не ведают, у них там свои задачи, которые они просто выполняют и не отвлекаются на рефлексию "что я здесь делаю, зачем я там?"

Алексей Громыко

В феврале 2017 года на телеканале "Т24" планируется выход в эфир отдельного цикла телепрограмм, посвященных военно-морской тематике и дальнему походу кораблей Северного флота.

Роман Азанов

СПРАВКА

"Т24" — телеканал о мужском характере, увлечениях и силе поступка. Он входит в группу познавательных телеканалов медиакомпании "Цифровое телевидение" (ВГТРК и "Ростелеком"). Она стала первым российским холдингом, чей аудиовизуальный контент и сервисы представлены на пяти различных экранах: на телевизорах, мониторах, смартфонах и планшетах, а также на широких экранах кинотеатров. "ЦТ" объединяет под единым брендом 19 телеканалов разных жанров — познавательных, развлекательных, детских и кино-сериальных, включая международные проекты.